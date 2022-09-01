失控通膨沒說的祕密 美企業創 70 年最佳利潤率

【文‧黃嬿】

美聯儲上週表示儘管會給家庭和企業帶來一些痛苦，仍必須繼續升息，直白的政策預告讓全球市場陷入恐慌，股市大跌。美央行要對抗的是通貨膨脹，但有經濟學家認為，物價上漲如此快的根本原因不是俄烏戰爭、也不是薪資上升，而是企業貪婪，趁通膨掩護賺取大量利潤，升息造成的衰退重擔最後是廣大勞工承擔。

美聯儲誓言要將通膨率降至 2%，唯一方法只有升息，勢必減緩經濟成長，勞動力市場也會降溫。但許多經濟學家認為，薪資即使有增長，但早已跟不上通貨膨脹速度，原物料成本也已經開始下滑，物價仍繼續漲，另一個數據更諷刺，通膨下美國企業利潤也繼續飆升，美國商務部最近數據顯示，企業利潤率是 1950 年以來最高。

因此薪資並沒有推高通膨、生產成本也沒有，而是企業向客戶收取的價格，遠超過材料和勞動力增加的成本，這種「利潤價格通膨」，讓企業賺取創紀錄的利潤助長通膨率飆升。如幾十年來一直主導全球糧食市場的世界四大糧食貿易商，利潤與營收均創或接近紀錄，預測至少到 2024 年，需求將超過供應，未來兩年收入和利潤更高。

為何企業如此倉狂，最根本原因還是壟斷，競爭減少給了企業更大力量，更容易利用供應鏈中斷提高幾乎所有東西的價格。如全球四大糧食貿易商為 Archer-Daniels-Midland Company、Bunge、Cargill 和 Louis Dreyfus，統稱 ABCD，控制全球 70%~90% 糧食貿易。由於全球糧食市場比能源市場更集中，透明度更低，因此有大暴利風險。

而薪資上漲與原材料價格上漲造成的通貨膨脹，又給企業進一步漲價的掩護，就像許多商店門口告示，「鑑於材料和勞動力成本上漲，別無選擇只能提高價格」。消費者沒有太多選擇權，只能接受物價上漲。

至於企業把龐大利潤拿來何用？不是投資，而是回購股票，這樣股票價值就不會因經濟放緩下跌太多。今年初高盛估計 2022 年回購額將達 1 兆美元新紀錄。現在回購以強勁速度繼續進行，第二季回購量比去年同期增長約 7%。雖然美國民主黨最近頒布的《通膨降低法案》通過 1% 股票回購稅，但其他更有力措施如暴利稅、富人稅等很難採行，因即使控制國會兩院的民主黨總統和民主黨人也無法克服既得企業利益。

不過也有經濟學家不贊成通膨禍首是企業漲價，論述是企業貪婪不是新聞，而是一直以來都這樣。過去幾十年無論通貨膨脹高還是低，從付給勞工的報酬轉向企業利潤最大化一直有，企業貪婪不是今天通膨如此高的原因。

甚至 2020 年代反而是勞工報酬占上風，過去兩年半，勞動力成本才是通膨真正的罪魁禍首，而不是利潤。疫情後勞動力的企業收入佔比回升至 60%。攻擊企業利潤率無法降低通貨膨脹，只有放緩產品需求，放緩更多勞工需求，才是抑制通膨飆升的唯一解藥。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】