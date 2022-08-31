放下Google Map 研究：不依賴導航可預防阿茲海默症

【文‧黃嬿】

現在人太仰賴導航開車，運氣不好走入死胡同就得等人來救。最近一項研究發現可能可以說服駕駛重新相信自己的判斷能力。20 年前研究發現，計程車司機海馬迴大於一般人，最近研究進一步證實神經可塑性之外，現在科學家認為，不依賴導航開車可降低罹患阿茲海默症風險。

要成為倫敦計程車司機不簡單，必須熟悉倫敦數千條街道與公司、地標，還必須通過執照考試，駕駛要證明自己記住整個倫敦地圖，公認為非常艱苦的知識測驗。許多人為了考照，會騎摩托車穿越大街小巷，掌握最短、最快路線，以及讓自己沒有地圖下順利抵達目的地，平均一個人要練習 3~4 年才能考上，有些人要更久時間。

倫敦大學學院 (UCL) 認知神經科學教授 Eleanor Maguire 20 年前在《美國國家科學院院刊》刊登研究發現，倫敦計程車駕駛大腦與記憶和空間導航相關的海馬迴比正常人大。最近同一批科學家後續研究，追蹤司機四年後發現大腦神經的可塑性，駕駛在考試前與拿到執照後確實發生變化。

科學家發現，通過嚴格考試的人與四年前剛開始練習相比，後側海馬迴更大，非計程車司機或未通過執照考試的人，後側海馬迴沒有變化，證明空間學習和記憶會促進大腦發育。

倫敦大學學院另一組認知神經科學研究團隊將這項發現應用在阿茲海默症研究，空間定向障礙幾乎是阿茲海默症的特異症狀，較少發生於其他失智症，且後側海馬迴在阿茲海默症早期階段往往會萎縮，現在要確定隨著空間知識增長的海馬迴特定區域，可能有助開發阿茲海默症的早期診斷工具。

研究團隊除了對計程車駕駛 MRI 掃瞄大腦變化，還採用測試空間導航技能的遊戲應用程式 Sea Hero Quest，玩法是讓玩家駕船在倫敦與巴黎等真實城市地景尋找海洋生物，測試駕駛方向辨識能力，並將數據與普通人比較，團隊正在數據分析階段，可望年底公布結果。

研究空間導航與阿茲海默症的神經心理學家認為，學習新事物可促進大腦健康，保持社交和認知活躍可預防阿茲海默症。團隊也認為，看地圖和記住路線，不要依賴 GPS，可能是保持認知活躍的方法之一，可降低罹患阿茲海默症的風險。

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