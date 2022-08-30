你的特斯拉信仰度夠高嗎？傾家蕩產只為買特斯拉股票

【文‧Chen Kobe】

你是特斯拉和馬斯克狂粉嗎？先看看這家人為了特斯拉做到什麼程度再說。

在科技世界，繼蘋果賈伯斯（Steve Jobs）之後，最能稱得上教主地位的非馬斯克（Elon Musk）莫屬，最狂熱的特斯拉和馬斯克粉絲，或許出現在南韓。

朴成炫和先生賣掉首爾的房子，帶著 7 歲大的兒子搬進租賃公寓，再把一家人多年積蓄 23 萬美元全部挖出來，只為了 All-in 特斯拉。

令人驚訝的是，疫情期間南韓散戶投資人買進特斯拉股票的股數，已翻了百倍，據估算超過 150 億美元。這群南韓散戶持有的特斯拉股份，已與美國基金經理人相等，甚至跟甲骨文創辦人 Larry Ellison 等值。

南韓投資人幾乎把特斯拉當成偶像，甚至替自己取粉絲名為「Teslams」，將 Tesla 和 Islam 結合，象徵信仰有多堅定。目前特斯拉股東結構，南韓散戶是第七大群體。

這狂潮與疫情息息相關。以朴成炫一家為例，2019 年底賣掉房子，籌措資金準備換大一點的房，不料疫情來襲，政府不斷降息刺激消費，導致房價飆漲。過去五年，首爾生活圈房價上漲一倍，增長速度比薪資成長率多 80%。首爾一間三房公寓平均售價為 92.4 萬美元，約新台幣 2,200 萬元。

「大學畢業進入金融體系工作，我以為我會過得很好」，今年 40 歲的朴成炫說，沒想到他們這世代變成最窮的一群，她甚至覺得《魷魚遊戲》就是自己的現實寫照。然而現實沒有孔劉跟你互打巴掌，這些沮喪的南韓中堅世代，目光就投往太平洋另一端的馬斯克。

儘管馬斯克惹出一大堆風波，儘管他讓加密貨幣上上下下，儘管他進進出出搞得 Twitter 人仰馬翻，儘管特斯拉股價從最高點跌落 25%，但在馬斯克帶領下，過去三年，特斯拉股價成長幅度是 1,900%，相比之下，三星僅成長 40%。

「因為馬斯克，我們覺得可以 All-in」，朴成炫和先生散盡家產買進特斯拉股票，平均成本為 668 美元，比目前 900 美元左右價位低許多。「他已經做到沒人完成的事，未來還會繼續做更多」。

截至 8 月 17 日，南韓散戶投資人在特斯拉股權結構持 1.6% 份額，比南韓人投資 Alphabet、蘋果、微軟和 Nvidia 加總金額還高。在貧富差距越來越大的南韓社會，擁有 20 萬美元卻什麼也做不了的無力感，侵襲整個世代。38 個 OECD 會員國，南韓老人貧窮率最高。

或許這解釋了他們為什麼決定豪賭全押特斯拉或加密貨幣等高風險資產，這種拚身家賭股票的信仰，是多重背景因素造成的心態，雖然不健康，但也是 Teslams 眼前唯一能看見的出路。

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