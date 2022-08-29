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除了丟掉還有更好的辦法 挪威盼打造人工草皮循環經濟

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

球場上的人工草皮汰換後會去哪裡？由於不好回收、市場上也沒有什麼退還押金制度，最近挪威科技工業研究院（SINTEF）正展開相關研究，讓人工草皮也可以有循環經濟鏈。

挪威科技工業研究院與 Green Recycling 公司攜手合作，希望可以讓廢棄人工草皮搖身一變成新的塑膠產品，不然就如同研究員 Ross Wakelin 所說，所有人工草皮最終都會以溫室氣體或微塑膠的形式進入大自然。

團隊希望可以將人工草皮和其他廢物中的低品質塑膠，轉化為可重複使用的材料，打造一個「循環經濟」，有助於減少溫室氣體排放並延長塑膠資源的使用壽命。

與需要費心維護跟殺菌的天然草皮相比，人工草皮維運成本低，也可以讓氣候不適合的國家使用，更重要的是不用澆水，但塑膠草皮也有永續難題，壽命只有 5~10 年，構成人工草皮的聚氨酯、聚丙烯纖維、PET 葉子也有不同的黏度和熔點，較難回收，最後都會進入垃圾場。

人工草皮多應用在運動場等，做為保護球員的「墊子」，也不能是易降解材料。Wakelin 指出，最簡單的方法其實是不再使用人工草皮，但還有更多需要考慮的事情，包括挪威氣候難維持天然草皮等等。他認為，「我們必須挖掘出人工草皮的真正價值。只需要提高經濟獎勵，不丟棄人工草皮而是回收再利用成為新產品的基礎。」

其實就好比塑膠回收獎勵制度，如果把廢棄物轉念成一種資源，就可減少隨意丟棄的問題、也降低環境污染風險，只是環保措施、退還押金等等僅是開始，仍要找到一種將塑膠垃圾轉化為有用產品的方法。

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