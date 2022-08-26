讓文化在高溫下延續 西班牙搬出古老波斯技術

【文‧黃嬿】

歐洲今年熱浪駭人，晚上氣溫都還有 35°C，導致地中海聯合國認證的文化傳統「戶外聊天」再也無法存續，西班牙南部藝術文化大城塞維亞政府想辦法降低城市溫度，除了建遮陽棚、種樹增加遮陰面積，準備擴建地下水道，讓水流帶走地面溫度，延續街頭生活的文化傳統。

義大利南部與希臘及西班牙南部城市，因晚上較涼爽，以及人們社交需要，晚餐前後人們會與鄰居自發聚會在家門口聊天，這種當地人擠在一起談論不同議題的現象稱為「charla al fresco」或戶外聊天，聯合國定為文化遺產。

現在西班牙南部文化大城塞維亞，仍有許多當地人繼續以這種方式戶外聚集，對許多人來說，這是抒發心情的方式，作用宛如心理治療，但現在外出的都是老年男性和女性，年輕人不再延續傳統，隨著地球變暖，文化更難持續。科學家預計 5~10 年內，氣溫將連續幾天超過 50°C。現在已熱到許多阿嬤都待在室內，不再出外聊天了。

為了氣候變化的世界下恢復街頭生活，《彭博》採訪塞維亞政府的應對政策，包括安裝公共噴泉、種樹，並改用反射熱能的建築材料。他們還找來塞維亞大學一起合作，計劃複製一千年前起於波斯的坎井技術。

坎井是荒漠地區特殊灌溉系統，山頂開採沖積含水層，並透過重力沿地下隧道引水，通常長達數公里。整個伊朗干旱地區，農業和永久定居點都是仰賴坎井系統，系統通過的地方可當休息區、公共和私人土耳其浴室、水庫等，是公平和可持續的水資源共享和分配模式，創造坎井文明。

現在西班牙團隊也準備打造地下運河，目標是將地面溫度降低 10°C，除了將水輸送到需冷卻的地方，並做垂直豎井，將地下空氣帶到地面降低地面溫度。1992 年塞維亞辦世界博覽會時做過坎井，當時成功將街道溫度降低 3°C。塞維亞大學工程師還開發可再生能源運作的系統。

除了降低地面溫度，地下水還可抽到地面往上流到建築物頂部，再從多孔牆壁滴下來，幫助降低室內外溫度，還能建置休息長凳，連接到地下水系統，讓人們坐下時感覺涼爽。現在當地主要街道有許多休息室使用這種技術，讓人們進去避暑。

塞維亞政府還開始為熱浪取名字，譬如為 7 月底飆升到 45°C 熱浪取名為 Zoe，是世界第一個有名字的熱浪，與颱風一樣，目的是讓民眾意識到熱浪的嚴重影響。要緩解熱浪，大部分歐洲城市想到的辦法不是多種樹就是仰賴水，最常見的是在公共區域擴建噴水池、飲水機和灑水系統等等，但當熱浪碰上多年乾旱，水枯竭時，恐是真正大難臨頭。

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