豬皮膠原蛋白製成的人工角膜 試驗恢復盲人視力

【文‧Emmastein】

由豬皮製成的人工角膜植入物在一項小型臨床試驗中取得成功，14 名失明患者術後重見天日，其中 3 人視力甚至完全恢復。

許多人因角膜受損而視力受損，輕度損傷的角膜可以自行癒合，但若受損太嚴重將導致失明，便需進行角膜移植才能恢復視力。

角膜移植手術昂貴、耗時，患者需服藥 1 年以上確保身體不會排斥外來組織，且與其他器官移植一樣，角膜也必須在捐贈者死亡後 2 週內盡速使用，對較貧困的地區患者來說，基本上沒有捐贈的角膜可使用。

現在，一個瑞典團隊帶來了新解決方案：由豬皮製成的生物工程角膜植入物。

圓錐角膜（Keratoconus）這種眼疾患會導致角膜愈來越薄，可能引起視野模糊、複視、近視、散光，通常患者兩眼都會得病，除了基因、環境及賀爾蒙等混合因素引起外，醫學家懷疑過敏、揉眼睛等因素也可能引發圓錐角膜。

科學家從豬皮中收集的膠原蛋白製成人工角膜植入物，並在一項小型臨床試驗中，證實植入物改善了 20 名患有晚期圓錐角膜的患者視力，其中 14 名患者執行手術前已失明，但接受植入物後恢復部分視力，甚至能重新戴上隱形眼鏡；還有 3 名失明患者在移植植入物後恢復全部視力。

更令人欣慰的是組織癒合速度也非常快，免疫抑制眼藥水僅需使用 8 週即可防止排斥反應，且上述所有受試者術後 2 年都未經歷任何不良反應，比如發炎、留疤等

十多年前，研究人員已證明生物合成角膜是人體角膜的有效替代品，而使用源自豬皮的醫用級膠原蛋白可以有效製成生物合成角膜，不僅成本低廉，且現有工程技術能大量生產並安全儲藏近 2 年，不像捐贈的新鮮角膜，必須在取出後 2 週內迅速移植。

這場試驗為數以百萬正等待角膜移植的患者帶來希望，不過在新植入物走入市場前，仍需進行更大規模臨床試驗。新論文發表在《自然生物技術》（Nature Biotechnology）期刊。

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