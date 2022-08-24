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躺著吃藥更好 研究：右側臥服藥可縮短藥物吸收時間

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

多數情況下，藥丸服用後不會馬上發揮藥效，而是進入小腸才開始吸收。有科學家想知道服用藥物當下姿勢不同是否會影響藥效發揮時間，新模擬發現因胃形狀不對稱，右側躺服藥可使藥丸溶解速度比站著服藥還快 2.3 倍。

應該沒人想過服藥時身體姿勢不同對藥物吸收有何影響，但據約翰霍普金斯大學新研究，服藥時不同姿勢對身體吸收藥物的速度其實產生很大影響，錯誤姿勢甚至會延遲藥物分解與吸收速度長達 1 小時。

團隊開發結合物理學、生物力學、流體力學模型名為「StomachSim」，模擬胃消化食物或藥物溶解過程。一般來說，多數藥丸經過胃進入腸道前不會發揮作用，隨著藥丸靠近胃的竇部（antrum）開始溶解並通過幽門再進入十二指腸吸收，藥效才會開始出現。研究人員認為若考慮重力與胃的不對稱形狀，服藥時的身體姿勢應該相當重要。

測試 4 種姿勢後，團隊發現右側躺服藥效果最好，此時藥丸進入體內後最接近竇部，完全溶解僅需 10 分鐘；站立或仰躺服用的藥丸會落在胃的底部，完全溶解需 23 分鐘；左側躺則最糟糕，藥丸會落在胃上部，需 100 多分鐘才能完全溶解抵達腸道。

▲ 以不同姿勢吃藥丸，會落在胃的不同位置。（Source：約翰霍普金斯大學）
▲ 以不同姿勢吃藥丸，會落在胃的不同位置。（Source：約翰霍普金斯大學）

顯然對老年人或久臥病塌患者來說，左臥還是右臥將對藥效發揮時間產生巨大影響，右側臥服藥的藥物溶解速度比直立姿勢服藥還快 2.3 倍。研究人員表示，吞止痛藥等速效藥丸後不能馬上站起來，最好保持右側躺約半小時。

論文發表於《Physics of Fluids》期刊。

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