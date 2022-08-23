頭髮皮質醇含量 可透露你壓力多大

【文‧Emmastein】

壓力看似無形，其實身體各部位都有反應，如掉髮。最近新證據表明，醫生或許還能測量頭髮皮質醇含量得知患者壓力多大。

皮質醇（Cortisol）是由腎上腺製造的類固醇，當人們承受壓力時會大量分泌，因此也稱為「壓力荷爾蒙」。

研究人員想知道皮質醇是否隨頭髮生長進入頭髮，如果有，能否測出與壓力值有關的量。團隊取得墨西哥部分地區與冰島 1,200 多名女性頭髮樣本，每根頭髮都完整保留根部，加上頭髮平均每個月長 1 公分，假如能測出皮質醇含量，頭髮樣本就能體現前 3 個月是否有變化。研究受試者也回答過去 3 個月壓力多大的簡短調查。

檢查樣本後，研究人員發現回答有壓力的受試者，頭髮皮質醇含量也有關聯性──壓力越大，頭髮皮質醇越多，團隊認為，頭髮皮質醇含量或許能代表近期慢性壓力變化。

不過研究只有女性參與，也需考慮其他可能導致皮質醇產生增加的因素，如使用藥物或良性腫瘤，需進一步研究以確定性別差異如何影響壓力。最理想情況下，未來醫生臨床可能只需一根頭髮就能查出病人壓力有多大。

新論文發表於《PLOS Global Public Health》期刊。

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