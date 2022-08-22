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下班累到不想思考 研究證實「想太多」真會讓人疲倦

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧林妤柔】

如果你工作一整天，下班後感到精疲力盡，可能是因用腦過度，想太多了。彭博社報導，法國研究人員發現，當大腦處理太多繁雜工作，會使用過多灰色物質，導致精神疲勞，反而更難做決定。

科學家分析兩組人馬工作一天後大腦化學成分，其中一組人被賦予簡單任務，另一組人必須執行相同但要求更高的任務。只要出現疲勞現象，如瞳孔擴張次數減少，就會記錄下來，但這只出現在執行更複雜任務的那組。

巴黎 Pitie-Salpetriere 大學醫院研究人員利用核磁共振光譜法發現，高要求認知工作會導致麩胺酸（glutamate）分泌，這是一種動物中樞神經系統的重要興奮性神經傳遞質，然後不斷堆積在前額葉皮層區。

當管理過量麩胺酸，會讓其他前額葉皮層活動如計劃和決策更困難，導致受試者面臨認知疲勞時，更傾向低努力、高回報行動。

研究作者之一 Mathias Pessiglione 指出，過往理論認為疲勞是大腦製造的假像，使人們停止正在做的事，轉向更令人滿意的活動。但研究結果表明，認知工作會導致真正功能改變，讓有毒物質累積，所以疲勞確實是讓人們停止工作的訊號，主要是為了維護大腦功能完整性。

研究人員表示，監測前額葉皮層的化學變化可能有實際意義，如幫助檢測嚴重精神疲勞，以避免工作倦怠。

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