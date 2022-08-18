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間歇性斷食減重新研究 集中早上進食更好？

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Daisy Chuang】

「168 間歇性斷食」為近年來頗為熱門的減重方法，就是在一天之中禁食 16 小時，所有養分在 8 小時內吃完，拉長空腹時間也能自然減少卡路里攝取，最近也有研究發現，在集中在早上進食更容易達成減重效果。

近年有相當多研究開始調查間歇性飲食方式的好處和局限性，部分研究發現，限時進食是種有效的減重工具，但當然也有另一部份的研究發現，相較之下計算卡路里來減重更有幫助。

而現在有篇發表在醫學會雜誌（JAMA Internal Medicine）的研究，再次強調間歇性斷食的好處，研究招募 90 名肥胖受試者並將他們分成兩組。一組為全低熱量飲食，每天攝取熱量介於 1,000 到 1,500 卡路里，另一組則是只能在每天早上 7 點到下午 3 點之間進食，試驗持續 14 週。

研究人員指出，比起在 12 小時或更長時間內進食，eTRE（early time-restricted eating，較早時段限時飲食）減重更有效，「在試驗中，eTRE 組比對照組多減 2.3 公斤，減重效果提高 50%。」，二次分析（Secondary Analysis）也指出，eTRE 對減輕體重和體脂更有效。

研究人員發現，TRE 組相當於每天減少攝取 200 卡路里。只是這還是沒有辦法回答間歇性斷食之所以能有效減重，是不是因為他們有可能吃得比較少的疑慮，研究作者 Courtney Peterson 在接受《美國醫學會雜誌》採訪時表示，TRE 組的人吃得並沒有比對照組還要少，但也有可能他們沒吃完。因此對於間歇性斷食是否比嚴格熱量控制更有效，其實尚無定論。

英國營養研究中心（British Nutrition Foundation）研究員 Simon Steeson 認為，限時進食也是種減少總卡路里攝入量的方式，這對某些人來說是種更合適的減重方法；但與任何飲食習慣一樣，最大的問題在於能否維持身體健康，因此任何減重或節食方法都是因人而異。

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