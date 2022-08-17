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每天多爬一點樓梯 大腦都能明顯獲得正面影響

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

為了健康著想，能多走幾層樓梯就不要搭電梯，身體只要有活動就一定能得到回饋。最近一篇新研究便指出，僅僅只是每天步行 15 分鐘或爬樓梯，就能對大腦產生明顯又積極的影響。

規律運動可以維持心臟彈性、減少輕度認知障礙、誘導產生預防癡呆症的激素等，最近，德國神經退行性疾​​病中心團隊進一步詳細觀察大腦，找出哪些特定區域在運動時受到的影響最大。

研究人員收集了逾 2,500 名 30～94 歲受試者以 MRI 分析腦容量和皮質厚度的數據，並讓受試者在大腿上配戴加速計 7 天以評估身體活動。

實驗結果證實，從事體育活動對研究中的所有大腦區域皆產生顯著影響，活動次數越高、越激烈，腦容量、皮質厚度得到的回饋就越多，尤其是記憶控制中心海馬迴。其中，受益最大的是老年人，比起那些平常稍微有鍛鍊的人，70 歲以上不怎麼活動身體的受試者即使只是每天步行 15 分鐘或改走樓梯，部分腦區體積幾乎是突然增加，可能抵消與年齡相關的大腦物質損失與神經退行性疾​​病。

團隊強調，小小努力都能對大腦產生巨大影響，想維持身心健康只要投入適度的運動行為鍛煉就有成效。新論文發表在《Neurology》期刊。

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