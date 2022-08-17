每天多爬一點樓梯 大腦都能明顯獲得正面影響
【文‧Emmastein】
為了健康著想，能多走幾層樓梯就不要搭電梯，身體只要有活動就一定能得到回饋。最近一篇新研究便指出，僅僅只是每天步行 15 分鐘或爬樓梯，就能對大腦產生明顯又積極的影響。
規律運動可以維持心臟彈性、減少輕度認知障礙、誘導產生預防癡呆症的激素等，最近，德國神經退行性疾病中心團隊進一步詳細觀察大腦，找出哪些特定區域在運動時受到的影響最大。
研究人員收集了逾 2,500 名 30～94 歲受試者以 MRI 分析腦容量和皮質厚度的數據，並讓受試者在大腿上配戴加速計 7 天以評估身體活動。
實驗結果證實，從事體育活動對研究中的所有大腦區域皆產生顯著影響，活動次數越高、越激烈，腦容量、皮質厚度得到的回饋就越多，尤其是記憶控制中心海馬迴。其中，受益最大的是老年人，比起那些平常稍微有鍛鍊的人，70 歲以上不怎麼活動身體的受試者即使只是每天步行 15 分鐘或改走樓梯，部分腦區體積幾乎是突然增加，可能抵消與年齡相關的大腦物質損失與神經退行性疾病。
團隊強調，小小努力都能對大腦產生巨大影響，想維持身心健康只要投入適度的運動行為鍛煉就有成效。新論文發表在《Neurology》期刊。
- Brain volume study reveals anti-aging potential of taking the stairs
- The Brain Already Benefits from Moderate Physical Activity
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言