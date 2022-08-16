腎臟是氣候晴雨表 專家估未來腎結石患者將大增

【文‧黃嬿】

熱浪對健康的影響不只中暑、增加心血管疾病與代謝風險，科學家表示，腎臟是氣候晴雨表，現在台灣腎結石患者約十分之一，美國與以色列等國家也差不多，隨著夏天愈來愈熱，濕度愈來愈高，腎結石與脫水造成的腎損傷患者也會愈來愈多。

腎結石是濃縮尿液形成的硬礦物質，主要是鈣沉積物，尿液通過尿道時會非常痛苦，過去 20 年腎結石發病率上升，專家認為原因除了飲食和生活改變導致病情上升，高溫也會增加風險。

人們高溫下出汗更多，流過腎臟的水就會減少，當尿液濃縮，尿液晶體形成速度更快，加速腎結石形成。費城兒童醫院 (CHOP) 研究人員已發現，隨著天氣愈來愈熱，這幾年腎結石患者有上升趨勢，問題只會愈來愈嚴重。

科學家估計到本世紀末，平均氣溫可能會升高 1.1~5.4°C。費城兒童醫院研究人員在《科學報告》刊登的研究使用氣候模型根據溫室氣體排放量繼續保持目前的速度，或削減到中等模擬兩個情景，一是到 2100 年平均溫度升高 2.3°C，第二個情景為 3.6°C，美國腎結石病例數分別增加 2.2%~3.9%。

美國腎結石發病率在炎熱地區更普遍，多半集中東南方。美國專門研究熱壓力與腎臟疾病的權威專家表示，美國東南部又熱又濕，視為美國腎結石帶，全球變暖的意外結果之一是「石帶」可能向北擴張。現在美國 40% 人口生活在腎結石高風險地區，到 2050 年，60% 人口將處於高風險下，2095 年高達七成五。

由於腎臟對熱壓力非常敏感，是健康和氣候變化的晴雨表，高溫和高濕度的結合增加患腎結石的風險，即使沒有腎結石，持續暴露於高溫和脫水，也可能導致不可逆轉的腎損傷。專家表示，長期脫水的人排毒能力降低，會在腎臟和血清留下更高濃度的鹽和葡萄糖，隨著氣溫升高，代謝疾病發病率可能升高，同時心臟病發作和中風風險也會增加。

專家提醒，尤其當夜間氣溫沒有正常下降時，身體核心熱量積累，就會開始影響身體器官。且熱量是一種外部壓力源，不僅加劇身體狀況，還會加劇精神狀況。

費城兒童醫院研究人員表示，2020 年美國出生孩子經歷的危險熱浪，是 19 世紀孩子的 35 倍。地球變暖將對人類健康產生重大影響，今天孩童未來將活在這殘酷現實裡，身為兒科研究人員有責任探索氣候變化對人類健康的負擔。

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