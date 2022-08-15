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打擊盜版為何那麼難？研究：觸法或惡意軟體宣導讓人無感

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Flickr/Victor Semionov CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Victor Semionov CC BY 2.0）

【文‧林妤柔】

數位媒體誕生使盜版猖獗，自 1980 年起唱片和電影發行商都極力阻止盜版，但效果不彰，而法國 ESSCA 管理學院也透過新研究，說明為何打擊盜版那麼困難。

經濟學和管理學教授 Gilles Grolleau 和 Luc Meunier 檢查過往反盜版運動的共同點，主要關注點之一是「越多越好」（more-is-better）模式，也就是一個人提出支持或反對某事的論點越多，聽眾最終同意的可能性就越大。但更多爭論不一定產生好結果。

Grolleau 和 Meunier 認為，如果以較弱論證加上較強論述，較強論述就變得不太有效。過去有些反盜版運動，會把下載盜版影片跟各種形式的「偷竊」相提並論，反而沖淡宣導重點，最著名的例子是 2000 年全球電影院和 DVD 播放的宣傳影片：You would not steal a car.（你不會偷車）。

如果想勸退觀眾不要看盜版影片，比起藏惡意軟體或觸法，重點放在沒有高解析度選項或演員對盜版影片的感受會更有效。

此外，大部分看盜版的人認為自己行為不會有受害者，就算「偷」一部電影，也沒有真的從發行商手中拿走，只是讓他們少賺一點錢。在看盜版者心中，這些錢與發行商賺得數百萬美元相比，簡直是小巫見大巫。

如果真想減緩盜版猖獗，Grolleau 和 Meunier 建議設計反盜版活動時，採用「偏見啟發式」（homo heuristicus）。因大部分人都有偏見，會下意識忽略某些資訊，無論這些資訊是否可靠或有革命性。想解決這問題，最好宣傳法是少一點資訊，而非塞入更多資訊。

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