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通膨率恐破百 紐時：阿根廷人已沒有物價概念

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Diego Torres Silvestre CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Diego Torres Silvestre CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

沒有人或國家能避免今年席捲全球的高通膨影響，即使物價高漲的未來令人擔憂，人們仍得花錢，但可能得抱著隨時可能陷入貧窮的恐懼。《紐約時報》花兩週時間走訪世界最習慣通膨的國家阿根廷，讓讀者了解極端通膨的社會是什麼樣子。

烏克蘭戰爭、供應鏈限制和公共支出大幅增加，6 月阿根廷通膨率超過 60%，經濟學家預計 7 月數據會高到讓政府震驚。其實阿根廷人對通膨並不陌生，過去 50 年由於政府資助醫療保健、大學、能源和公共交通等遠超過投資，為了彌補財政短缺，只能印更多鈔票，導致大部分時間物價一直上漲，1980 年代後期的混亂時期，通貨膨脹率達 3,000%2018 年以來通膨率每年都超過 30%，但現在對熟悉通膨的阿根廷人而言，仍是過去 20 年最艱難的時刻。

現在阿根廷人無法預期某物品或服務要多少錢，包括從計程車價格到餐廳菜單價錢都一直變動。由於國家貨幣披索不值錢，民眾一拿到錢就花光，並分期購買所有東西，不信任銀行，也不借貸。報導訪問阿根廷經濟學家表示，與其把錢放在銀行每天都虧錢，只要知道身上還有披索，就會想花在旅行或買東西。

除了花掉，阿根廷人拿到披索就去兌換美元。美元在阿根廷是王道，報導指出，阿根廷人買土地、房屋、汽車、藝術品都是捧著美元現金來買，民眾把美元藏在舊衣服、地板下面和防彈保險箱裡，買所有東西賣方都要看到現金。專家預估，阿根廷人持有美元可能比美國以外任何地方都多。但隨著披索暴跌，美元也愈來愈貴，愈來愈多人買不起。

政府鼓勵加薪應付通膨，許多工作薪資以每年近 50% 速度成長，租金漲幅也是飛快，由於政府對人民購買美元有設限，因此阿根廷人湧進黑市繼續交易。許多人收入跟著通膨大幅飆漲，或通膨時賺黑心財，美元亂天飛舞，結果是阿根廷首都較富裕的地區，新建案工程照常、餐廳和酒吧都擠滿人，高檔餐廳預約到明年 1 月。但阿根廷非正規經濟工作者仍占勞動力 50%，許多人收入遠不及通膨速度，所有東西都更貴。加入貧窮階級的人更多，現在貧窮人口比 5 年前多 7%

最慘狀況還未到，即使國際大宗商品價格漲幅趨緩甚至開始回跌，但阿根廷經濟部透露 7 月通膨數據可能會讓政府感到震驚，阿根廷央行調查分析師將 2022 年通膨預期大幅上調至 90.2%，要面對的是恐達三位數的通膨壓力

現在阿根廷街頭只有零星抗爭，但基本保持平靜，民眾似乎找到應付物價飛漲的生活方式。然而當地保險箱業者對未來感到不安，他認為社會危機一觸即發，只是還沒人點燃火苗。

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