雨水都有有毒化學物質 研究：地球沒有安全的地方

【文‧黃嬿】

科學家擔憂的有毒化學物質，現在不但全世界雨水都有，甚至超過安全值。瑞典斯德哥爾摩大學研究發現，地球多數地區雨水含大幅超過安全標準的化學物質，這些 PFAS 合成物質用於不沾鍋、滅火泡沫和防水衣，由於這些永久化學品會在環境存在多年，科學家擔憂現在地球沒有任何安全空間。

PFAS 是全氟和多氟烷基物質，1940 年代開始發展，因防水防油和耐溫等能力，製造商將 PFAS 用在各種產品。當工廠製造或使用 PFAS，有毒化學物質會穿過廢水並污染周圍天然水、土壤和空氣。科學家在北極冰層和土壤都發現 PFAS，認為 PFAS 也會透過雨水傳播，污染世界各地水源。

斯德哥爾摩大學和蘇黎世聯邦理工學院科學家比較各種全球雨水、土壤和地表水含有四種選定的全氟烷基酸 (PFAA)，包括全氟辛烷磺酸 (PFOS)、全氟辛酸 (PFOA)、全氟己烷磺酸 (PFHxS) 和全氟壬酸 (PFNA) 濃度檢驗假設。

研究發現，雨水 PFOA 和 PFOS 大幅超過美國環境保護署 (EPA) 的終身飲用水健康諮詢度。雨水 PFAA 皆高於丹麥飲用水限值，PFOS 高於歐盟地表水環境品質標準。雨水不是唯一問題，大氣沉降還導致全球土壤普遍受污染，且高於荷蘭政府建議的指導值。簡言之，各國政府制定的安全值再也不適用。

科學家擔憂，這些化學物質的主要問題是持久性。雖然製造商 20 年前淘汰一些有害的 PFAS，但仍然存在於水、空氣和土壤。由於 PFAS 的高持久性，以及從海洋循環回到大氣的能力，研究也發現地球大氣 PFAS 濃度過去幾十年一直差不多，沒有明顯下降。

雖然需要更多關於 PFAS 對人類健康影響的研究，但現有研究顯示永久化學物質高濃度暴露可能與兒童罹患某些癌症、生育問題和發育遲緩風險增加有關。科學家認為，這些化學物質對人類健康的影響，終究會在統計學有顯著意義，特別是飲用水 PFAS 含量增加，可能導致未來更多併發症出現。

PFAS 需約幾十年到幾世紀才能逐漸於深海稀釋，作者表示，這種污染超越地球疆界，直言「不是說我們都會死於這些化學物質，而是現在地球根本沒有安全的空間避免碰觸這些物質。」既然無法去除 PFAS，只能使用非常昂貴的先進技術從去除處理廠飲用水的 PFAS。有瑞典組織倡議，這些工作產生的成本必須由生產使用污染物質、經濟受益的製造商負擔。研究發表於《環境科學與技術》期刊。

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