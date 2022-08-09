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低收入者想擺脫宿命 哈佛：與高收入者做朋友

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

人想往上爬，社會資本是墊腳石，但哈佛研究最近揭開現實的真相，即出生於貧窮家庭的孩子想發達，擠進高等教育或找到好工作，都沒有多結交有錢朋友有用。

最近發表於《自然》期刊的兩篇論文分析，某類型的社會條件對經濟流動性的影響。哈佛經濟學家檢查 7,220 萬年齡 25~44 歲的 Facebook 用戶社群網路，估計用戶約占 25~44 歲美國成年人 84%，研究對象僅限有至少 100 位好友且過去 30 天活躍的 Facebook 用戶。

研究人員創建三類社交資本。第一是低收入族群與高收入族群的關聯，稱為經濟聯繫。第二是社會凝聚力，衡量某人朋友群是否有派系，以及社交網絡朋友是否是彼此的共同朋友。第三個衡量標準是公民參與，考慮某人是否參加志願者團體等公民組織，或是否信任他們。

三種衡量社會資本的方法，唯一與經濟向上流動性有關的是與社會經濟地位較高者的友誼。研究發現，如果低收入兒童與高收入兒童社區有相同經濟關聯的地區長大，收入平均增加 20%，向上流動率也高得多。

當高收入朋友比例從 25% 增加到 50%，低收入兒童的成年收入增加 8.2%。擁有較高比例富裕朋友的低收入個人，也普遍看到高中畢業率提高和青少年出生率降低。研究人員表示，高度經濟關聯是收入向上流動性最強預測因素，影響比家庭結構、學校品質、工作機會和社區種族構成更大。

但現實是隨著貧富差距擴大，高低收入者的社會脫節也更明顯。與高收入族群相比，較窮孩子更有可能在附近結交朋友，收入較高者更有可能在大學遇到朋友，然而上大學對許多人是沉重負擔，即使一起讀大學，社會經濟背景普通以下的美國人，也不太可能與富有的同齡人交朋友，就是研究人員所說的交友偏見。

即使知道人們互動的地方塑造最終朋友類型，但只將不同經濟背景的孩子放在一起，不足以有較好結果。研究人員認為，要增加低收入者的經濟關聯，這些群體必須真正交流才有用，簡言之就是他們是真正的朋友。

美國印第安納大學社會學家表示，社會結構阻止這種跨階級友誼產生，許多父母通常是白人，都會選擇住哪裡和讓孩子參加哪些課外活動，降低這些關聯發生的可能性，結果就是富人的朋友多是富人、窮人的朋友多是窮人。

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