愛吃超加工食品恐損害腦細胞 增加認知障礙風險

【文‧黃嬿】

我們都知道吃加工食品與肥胖、心血管疾病、糖尿病和癌症有關，現在科學家發現，加工食品還會影響大腦。研究發現，食用大量加工食品不僅會增加得癡呆症等認知障礙的風險，且只要兩片餅乾的量，就足以降低認知能力。

超加工食品包括任何蛋白質和纖維含量低、脂肪、鹽和糖含量高的加工食品。包括洋芋片和零食、軟飲料、調味品、調味穀物、冰淇淋、麵包等。

刊登於醫學雜誌《神經病學》的研究追蹤 7.2 萬名 55 歲以上英國居民平均 10 年飲食習慣和健康數據。參與者每天需填寫飲食習慣，研究人員根據食用的超加工食品數量將參與者分為四組。

實驗結束時 ，518 名參與者診斷出罹患癡呆症。研究人員發現，超加工食品消費量最少族群，105 人診斷罹患癡呆症，消費量最大族群有 150 人診斷有癡呆症。結論是超加工食品每日攝入量增加 10%，會導致癡呆症風險增加 25%。若將超加工食品每日攝入量減少 10%，可將癡呆症風險降低 19%。

雖然超加工食品會增加癡呆症風險，但食用健康食品替代可能降低風險。報告指出，每天只增加未加工或微加工食品 50 克，相當於半個蘋果、一份玉米或一碗麩麥片，同時每天減少超加工食品 50 克，癡呆風險可降低 3%。

耶魯大學公共衛生教授也有類似研究，根據 1 萬名中老年人飲食和認知研究發現，與飲食含少量加工食品的人相比，從超加工食品獲得每日 20% 或更多熱量的參與者 6~10 年內認知能力下降速度快 25%。

研究人員表示，只要 100 卡路里、相當兩片餅乾的加工食品，就會影響身體健康。研究人員認為，超加工食品會引發炎症，影響大腦神經遞質，且加工食品也會在微觀層面發揮作用，可能引發數十億個細菌細胞損害大腦功能。

耶魯大學科學家直言，超加工食品不僅影響生命後期健康，從幼兒、學齡前階段的生命之初就開始，這是人發展超加工食品偏好的時候。然而，食用超加工食品往往與經濟社會因素有關，經濟拮据或無法花時間從頭開始準備飯菜的人，往往更頻繁食用超加工食品，研究人員認為，鑑於可能對社會造成龐大負擔，必須謹慎看待這結果。

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