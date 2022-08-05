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科學家開發「鼻噴霧疫苗」，防止新冠病毒進入上呼吸道

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧姚惠茹】

新冠肺炎（COVID-19）是一種新型呼吸道冠狀病毒，藉由附著在人類的上呼吸道細胞，包括鼻腔和喉嚨，進而引發人類感染生病，因此科學家倫敦帝國理工學院研究人員，正在開發一款「鼻噴霧疫苗」，以防止新冠病毒進入上呼吸道。

根據倫敦帝國理工學院研究人員估計，目前全球注射的疫苗，包括美國的莫德納、輝瑞和嬌生，已被證明在預防重症方面非常有效，並在新冠大流行期間，拯救全球約 2,000 萬人的生命，但正如 2021 年夏天 Delta 爆發期間發現，當病毒變異，疫苗並不能阻止所有新冠感染。

研究人員指出，「鼻噴霧疫苗」主要是通過在鼻腔內壁黏膜起作用，可以更有效阻止新冠感染，並降低人們的傳染性，加州大學舊金山分校醫學教授兼實驗醫學系主任恩斯特（Joel Ernst）解釋，「鼻噴霧疫苗」會在全身引發免疫反應，只是實際集中在新冠病毒進入的上呼吸道。

「鼻噴霧疫苗」還有其他好處，包括更容易管理，沒有針頭危險或針頭學習曲線，並為約十分之一的美國人提供一種更方便的免疫方法，恩斯特指出，雖然目前在美國市場上，並沒有獲得授權的「鼻噴霧疫苗」，但研究看起來很有希望。

恩斯特指出，目前有許多「鼻噴霧疫苗」正在開發中，但大多數都處於試驗階段的早期，美國國家過敏和傳染病研究所，對小鼠進行的一項研究發現，「鼻噴霧疫苗」接種的效力，減弱的速度與 mRNA 疫苗接種的效力大致相同，但是「鼻噴霧疫苗」比注射疫苗能更快地發揮作用。

目前市場上的鼻流感疫苗「FluMist Quadrivalent」，已部分消除「鼻噴霧疫苗」被接受的阻礙，恩斯特指出，許多研究人員正將「鼻噴霧疫苗」視為推進器，雖然面臨一些生產挑戰，但是「鼻噴霧疫苗」的未來看起來相當光明。

恩斯特解釋，除了發展挑戰之外，大多數人現在通過疫苗接種或感染，對新冠肺炎有一定的免疫力，這使得在臨床試驗中測試全新疫苗變得困難，因此可能需要等待一兩年的臨床試驗和授權才能讓「鼻噴霧疫苗」進入市場，但仍十分看好「鼻噴霧疫苗」的前景發展。

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