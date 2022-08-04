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引起水痘的常見病毒 可能進一步誘發阿茲海默症

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

阿茲海默症始於不知不覺，且病發初期往往偽裝成老人常見的健忘症，致病原因仍有許多謎題待解。最近，科學家發現引發水痘與帶狀皰疹的一種常見病毒「水痘病毒」，可能進一步活化單純皰疹病毒，導致大腦中 tau 蛋白和 β 澱粉樣蛋白積累、誘使阿茲海默症出現。

水痘帶狀疱疹病毒（Varicella zoster virus，VZV，簡稱水痘病毒）是引起高傳染力疾病水痘的病毒，約 95% 人在 20 歲前都曾感染過水痘，絕大部份不會引發併發症。

不過這種會引起水痘與帶狀皰疹的常見病毒，在美國塔夫茲大學與英國牛津大學團隊最新組織培養模型中卻顯示可能活化單純皰疹病毒（HSV），進一步誘發阿茲海默症早期階段。

根據世界衛生組織數據，全球估計有 37 億人口在 50 歲前感染過 HSV-1（病毒主要變種之一），多數情況下它無症狀，在大腦神經細胞內處於休眠狀態，但當它被活化會導致 tau 蛋白和 β 澱粉樣蛋白積累、神經元功能喪失，這些都與阿茲海默症特徵一樣。

研究結果表明阿茲海默症其中一種途徑由 VZV 感染引起，它會產生炎症，進而喚醒大腦中的 HSV。

雖然大腦中其他炎症也可能喚醒 HSV-1 並導致阿茲海默症，頭部創傷、肥胖或飲酒等風險因素也可能喚醒 HSV，但若 HSV-1 活化可能導致大腦出現更多炎症、斑塊及神經元損傷積累，那麼一種用於已被證明可以降低罹患癡呆症風險、用來預防水痘和帶狀皰疹的 VZV 疫苗，或許有助於阻止病毒被活化，進而增加罹患阿茲海默症風險。

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