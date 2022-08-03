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地球真的要被玩壞了！減碳反加劇全球暖化

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Flickr/Owen Byrne CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Owen Byrne CC BY 2.0）

【文‧林妤柔】

隨著全球暖化日益嚴重，極端氣候頻繁發生，各國政府宣布推動「淨零碳排」，以期減少溫室效應帶來的衝擊。根據《Science》報導，空污對氣候的影響比 20 年前降低 30%，卻讓全球暖化更嚴重，這也讓台大化學系副教授徐丞志直呼「慘了啦，地球真的要被玩壞了！」

根據《Science》報導，燃燒煤炭、汽油所排放的溫室氣體影響全球氣候，釋出的懸浮微粒（PM）也侵害人體健康，各國政府努力推行減碳、淨零、碳中和，開始逐漸控制住溫室氣體排放。

透過衛星觀測，研究人員發現全球空污對氣候影響比 2000 年降低 30%。此外，隨著技術進步，人類轉採用更環保的能源，排出更乾淨的空氣，但這也減少了懸浮微粒的排放，由於這種懸浮微粒可反射太陽光，使地球降溫，現在大氣少了陽光遮蔽物，反而使全球暖化更加嚴重。

更乾淨的空氣，可讓二氧化碳總升溫 50%

萊比錫大學氣候科學家、研究主要作者 Johannes Quaas 估計，更乾淨的空氣會使同時期排放的二氧化碳總升溫幅度提高 15%~50%，強調「隨著空污獲得控制，會有越來越多問題發生」。

新研究預計 4 月預印本提交期刊《大氣化學和物理學》，預計幾個月內發表。

汽車排煙管、船舶煙管和發電廠煙囪多年來排放的污染氣體，黑碳或煤煙等氣溶膠會吸收熱量，硫酸鹽和硝酸鹽顆粒具反射特性，有助冷卻作用。氣溶膠不只反射光線，還能改變雲的狀態，因透過水蒸氣凝結成一個核，減少雲滴大小，同時增加雲滴數量，使雲對光線的反射率更高。

牛津大學博士生 Stuart Jenkins 認為，反射率下降很大程度影響最近暖化，他也在研究氣溶膠下降情形。卡爾斯魯爾理工學院科學家 Jan Cermak 表示，「空氣污染會殺死人，且人類需要更乾淨的空氣，這點毫無疑問，還需要加倍努力降低溫室氣體排放。」

NASA 退休氣候學家 James Hansen 認為，要達到升溫 1.5°C 以下全球氣候目標，其實相當困難，所以解決方法要回到氣溶膠。他指出，可能必須透過太陽地球工程散播氣溶膠，將硫酸鹽顆粒放入平流層，並創造全球反射性霧霾，不過這做法極具爭議，但他也強調有必要採取臨時補救措施。「臨時目的使用氣溶膠，以免出現災難性影響，幾乎是未來肯定會發生的事。」

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