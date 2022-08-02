趕快解除3C制約 研究：人們低估放空的好處

【文‧黃嬿】

與其浪費時間發呆，現代人打發時間的方式就是看手機，但一項跨國研究發現，把空閒時間花在看社群媒體或盯著手機不會比較開心，反而是花時間思考，有助於解決問題、增強創造力並改善整體幸福感。

研究作者之一的日本京都大學科學家表示，人類有一種驚人的能力讓自己沉浸在自己的思考中，但由於人們很難理解思考的吸引力，因此更喜歡讓自己忙於 3C 設備和其他各式各樣的干擾中，而不是在日常生活中花點時間反思和想像。

研究團隊找來日本與英國 259 名參與者參與六項實驗，將參與者預期自己喜歡坐下來思考的程度，與他們的實際體驗進行比較。第一個實驗中要求人們預期在不被允許做任何分散注意力的事情，如閱讀、四處走動或看手機的情況下，他們獨自坐著思考 20 分鐘的感覺，之後參與者再報告實際感受。

實驗的環境是一個空蕩的會議室或一個沒有視覺刺激的小而黑暗的帳篷中，思考持續 3 分鐘或 20 分鐘，並要求參與者在任務中途報告他們感受到的樂趣。結果顯示，無論任何情況，參與者都比他們自己預期的更喜歡思考。

在另一項實驗中，研究團隊將參與者喜歡思考的程度，與喜歡看線上新聞的程度進行比較。同樣，與看手機新聞相比，參與者大大低估他們自由使用大腦的樂趣。實驗結束後，參與者表示他們對這兩項活動的喜愛程度差不多。

人們多半以為發呆讓思緒漫遊是一件無聊且浪費時間的事情，這項研究發現其實我們花時間思考自己的想法會得到更大的樂趣，且這個結果在現代訊息超載和不斷分心的時代尤其重要。

不思考將帶來許多後遺症。研究人員表示，錯失讓腦袋放空的機會是有代價的，因為先前研究發現，花時間讓思緒漫遊有一些好處，可以幫助人們解決問題、增強他們的創造力，甚至幫助他們找到生活的意義。而看手機或社群媒體則會帶來更多焦慮與比較心態。

但是思考仍然不是人們認為特別有趣的任務，在享受與否的七分制評量中，參與者只給思考練習打三分或四分。此外，並非所有的思考都具有內在回報，有些人容易陷入消極思考的惡性循環。報告表示，未來研究應該進一步探索哪種思維方式最令人愉快。這項來自英國、德國和日本研究人員的研究已發表在美國心理協會出版的《實驗心理學雜誌：一般》。

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