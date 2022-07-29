愈來愈不愛出國，日本人成瀕臨滅絕的遊客

【文‧黃嬿】

據護照持有人無需取得簽證即可前往的國家排名，日本、新加坡和南韓的亨利護照指數 (Henley Passport Index) 排前三名，日本人出國非常自由，但幾十年經濟停滯，日本人愈來愈不願意出國，《經濟學人》甚至形容，日本人是瀕臨滅絕的遊客。

國際旅遊業的日本一直是旅行熱門國，隨著全球遊客數量增加，日本國際遊客十年成長近五倍，旅客主要來自東亞周邊國家，日本目標是 2030 年每年接待 6 千萬國際遊客，等於 8 年內國際遊客人數要再增加 2 千萬。

1980 年代和 1990 年代，日本人也熱中探索世界。學生帶著受歡迎的旅行指南《Chikyu no arukikata》就出國當背包客旅行數週，當時日圓走強故國外旅行很便宜，許多國家都樂見消費力道強勁的日本旅客。但自 1990 年代後期以來，日本人出國興趣一直降低。日本留學人數也下降，年輕人口減少是部分原因，此外出國留學每年約花費 400 萬日圓，大多數人無法負擔。

雖然就次數看，日本人更頻繁出國，2019 年約 2 千萬次海外旅行，高於 2018 年 1,900 萬次，但通常是公務旅行和旅行常客。現在日本人已成為全球化時代的內向型。據亨利護照指數排名，今年日本人擁有世界最強大的護照，不需簽證就能暢行世界，但出國旅行意願卻最低，只有不到四分之一有有效護照，比例在七國集團最低。

專家分析，大多數日本公民對前往遙遠外國並不感興奮，這不是廣場恐懼症的問題，而是負擔能力問題。由於薪資成長緩慢和日圓疲軟使出國旅行更不易負擔，即使有大量空閒時間和可支配收入的養老金領取者近年也減少旅行。

除了實際面的經濟問題，日本促進出境旅遊政府委員會估計，至少有三分之二日本人對離開本國想法態度冷漠，主要有幾個因素，包括節省年假、擔憂安全、劣質外國食物，最重要的是，對不被理解的尷尬感到極度恐懼。

日本勞動力緊缺也使出國留學不再有用，日本年輕人不需留學就能找到好工作。2019 年調查發現，53% 日本學生對出國留學不感興趣，七國比例最高。日本年輕人不出國的原因可能也是基於安全，一名旅遊作家稱，日本旅遊暢銷指南使用更長篇幅描述國外的犯罪可能性，如同對日本旅客的恐嚇，且鞏固日本年輕人早有的觀念，就是外國比日本危險，擔心日本旅客成為犯罪分子的目標。

一般人不出國，如果轉向國內消費可能沒什麼大問題，但日本政府擔心年輕人不出國，可能會缺乏全球意識和創業精神，長久下來日本國力會輸給中國、南韓等更有活力的國家。然而對世界漠不關心的日本人，或許也反映出安逸態度，即當外界衝突不斷，待在自己國家才是明智之舉。

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