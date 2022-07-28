高溫導致大腦變遲鈍，心理疾病、犯罪率都會增加

【文‧黃嬿】

北半球國家都處於極端炎熱狀態，台灣週末可能熱到 39°C，歐洲早就處在 40°C 高溫烘烤。高溫對人體影響很大，科學研究發現，炎熱天氣會導致認知功能下降，降低生產力，判斷錯誤頻率增加，且也不利心理健康，甚至犯罪率都會上升。

高溫工作會導致體溫過高，身體特別疲憊，現在科學家認為，炎熱天氣可能以沒有察覺的方式影響智力，降低大腦處理速度，讓人更難做出正確決定。2018 年哈佛大學針對高中生研究發現，太熱天氣考試分數較低。另一項《科學報告》研究指出，當大腦加溫，年齡 27~41 歲的健康男性大腦功能在數學和邏輯任務得分較低。另一項研究指出，複雜任務比簡單任務更容易受高溫影響。

一種說法是，極高溫度下，血腦屏障開始分解，使蛋白質和離子積聚，引起炎症，蛋白質積累甚至導致腦細胞死亡。對有神經系統疾病的人而言，由於調節體溫和耐受熱量能力更差，高溫威脅更大。

牛津大學與蘇黎世大學科學家認為，極端高溫也會對心理健康產生負面影響，高溫與情感障礙患者的躁狂發作增加有因果關係、日常高溫與自殺和自殺未遂也有關。科學家表示，大約月平均氣溫每升高 1°C，與心理健康相關的死亡人數就會增加 2.2%。相對濕度峰值也會導致自殺率更高。

極端高溫也會增加暴力襲擊事件。2014 年美國研究估計，到 2090 年，由於全球變暖導致的平均氣溫升高可能會使美國犯罪總數增加 5.5%，原因涉及心理、社會和生物因素的複雜相互作用，可能是控制攻擊性的大腦化學血清素受到高溫影響。

最重要的是讓身體降溫。科學家表示，除了溫度壓力，沒有喝夠水也會對認知能力產生不利影響，喝水也是降溫方式之一，此外就是沖冷水，只要將雙腳放入冷水就可降低核心體溫，保持器官正常運作。特別提醒的是，開電風扇可能沒用，世界衛生組織 (WHO) 建議，高於 35°C 使用風扇不能減少中暑機會。

未來熱浪只會愈來愈頻繁。一項研究發現，1960 年代出生的人一生平均會經歷四次熱浪，2020 年出生的人可能會經歷 30 次熱浪。未來十年有 50% 機會地球平均溫度比工業時代前高 1.5°C，這是巴黎氣候協定下的共識，保護自己免受高溫傷害不只是常識，現在已是生與死的差別。

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