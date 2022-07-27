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成功需要運氣之外 科學家認為關鍵是基因

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Lima Pix CC BY 2.0)
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【文‧黃嬿】

努力不一定會成功，有一些我們無法控制的東西影響結果，除了運氣，科學家認為基因在學習程度及成年後收入也扮演重要角色，呼籲社會必須承認這些基因運氣，才能真正面對社會不平等問題。

最近愈來愈多科學家開始注意基因差異對一個人生活品質的影響，德州大學奧斯汀分校遺傳學教授 Kathryn Paige Harden 認為，關注基因是因資料庫愈來愈健全，當 1990 年國際科學研究項目人類基因組計畫 (HGP) 開始前，查看人們基因異同幾乎不可能。

2003 年人類基因組計畫結束，研究人員成功繪製超過 90% 人類基因組圖譜。2022 3 月，人類基因組拼圖最後一部分到位。人類 DNA 大部分工作都是製造人體，對科學家而言，等於現在有一套關於如何建造人類的說明。

由於人類基因相似度超過 99%，科學家關注的是那 1% 差異。大多數研究都集中單核苷酸多態性(SNP)，這是最常見的遺傳變異類型。20 年前，科學家開始研究哪些 SNP 與特定結果相關，如基因決定身高、頭髮和眼睛的顏色等，或高膽固醇、黃斑變性或 2 型糖尿病等疾病。

現在更關注社會結果，如某人學習程度、收入及是否沉迷鴉片類藥物與毒品等。德州大學科學家特別關注教育，直言「關於教育，我們已知所有事都不平等。」貧困和劣勢會影響學生教育成果，但他認為認知能力也會，如果工作記憶、視覺空間推理更好，或有更強詞彙量，上學將更容易，其他非認知因素也會影響，之一就是個性，而這些特徵至少部分由基因塑造。

基因能決定未來

去年《哈佛商業評論》杜克大學醫學院教授撰寫的文章也談到基因決定論，他們針對一組出生於同城市的人，在生命前 40 年定期調查，結果發現，攜帶某些基因變異的人，兒童時期更快達發展基準，青少年時期有更高抱負。

後來這些人也接受更多教育，擁有更多有聲望的工作，獲得更高收入，與富裕伴侶合作，社會和地域更具流動性，更有效管理資金，並積累更多資產，直言「特定基因真的能決定一個人的未來」。

科學家都是採用多基因分數衡量，與智商有關的基因之外也包括非認知技能，如自我控制和與他人相處的能力，高多基因分數孩子不僅學校表現更好，且遠超出其他人。雖然出生在較富裕家庭的孩子多基因分數往往略高，但研究發現無論孩子在什麼樣條件下長大，多基因分數愈高者成功機會一樣更高。

杜克大學科學家表示，當然也有多基因分數高者發展不好，或低分者變成功，但都是少數案例，了解基因全貌等於為社會人口樣貌提供不變錨點。德州大學遺傳學家認為，人們應該承認基因運氣的影響，並幫助基因風險最大的孩子，對建立更公平的社會更有幫助。

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