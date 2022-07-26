與經濟衰退無關 研究：高通膨才會誘發犯罪

【文‧黃嬿】

全球物價漲翻天，不只消費者荷包縮水，還得擔心社會犯罪率增加後人身不安全感。南韓與美國研究皆發現，通貨膨脹率飆升期間犯罪率會增加，南韓研究發現通膨增加 1%，謀殺率上升 1.75%，美國大城市過去一年犯罪率也顯著升溫，專家擔憂高通膨不只是經濟問題，也帶來更多社會安全問題。

南韓 6 月消費者價格年增 6%，是自 1998 年 11 月以來最快速度。自 8 月以來，韓央行已五次升息，每次升息 25 個基點，面對嚴峻通膨，最新一次升息上調 50 個基點至 2.25%，是自 1999 年以來最大增幅。野村控股預期，隨著生活成本上升和政府政策收緊，南韓等許多主要經濟體將在 12 個月內進入衰退。

通貨膨脹造成的經濟苦難和生活水準下降也加劇社會動盪，造成貧困和相對剝奪，煽動犯罪。朝鮮大學副教授最近在《韓國刑事情報評論》發表研究，針對 1990~2020 年期間通貨膨脹率與犯罪率相關性。

結果發現，通貨膨脹率與四大犯罪有正關係，通貨膨脹率越高，謀殺、竊盜和襲擊率越高。通貨膨脹率每增加 1%，謀殺率增加 1.75%、竊盜增加 0.66%、襲擊增加 0.14%。但搶劫率與通貨膨脹率沒有任何統計相關性。

不只南韓，隨著美國通貨膨脹率達到 40 年來最高，密蘇里大學聖路易斯分校的犯罪學家也發現物價上漲與美國主要城市較高犯罪率有關。犯罪類型主要是以經濟利益為目的的犯罪，例如搶劫、竊盜，原因是許多東西變得更值錢，例如今年初當木材價格大幅上漲時，價格催生利潤豐厚的地下市場，建築工地和木材場木材竊盜報告開始增加。此外如自行車、催化轉換器和汽車被盜等事件也變多。

專家分析指出，通貨膨脹降低低技能勞動力的實際收入，但由於需求增加和隨後非法市場的高額利潤，等於獎勵這些人變成財產罪犯。與 2021 年同期相比，2022 年四個月奧蘭多商業搶劫案增加一倍，現在佛羅里達州企業主都處於緊張狀態。同時間紐約市兇殺案下降約 11%，但財產犯罪和搶劫比去年同期大幅增加。

只要是高通膨時期，犯罪率都會飆升。美國從 1970 年代到 1980 年代初，通貨膨脹率以每年約 15% 上升，也是美國犯罪率急劇上升的時期。第一次世界大戰後德國也出現一段惡性通貨膨脹和犯罪率上升的時期。犯罪率增加不是因為經濟衰退，如經濟 2008~2010 年大衰退期間犯罪率很低，因此誘發犯罪的原因不是失業或工資下降，通貨膨脹才是犯罪的真正催化劑。

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