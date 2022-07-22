大象細胞數量比人類多，為何罹癌死亡率僅人類 20%？

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

大象比人類身形更大，壽命也不短，預期細胞應該會不斷分裂增加腫瘤增生機率，然而事實上，大象癌症死亡率僅人類五分之一。新研究發現，大象攜帶獨特的基因變異可降低患腫瘤風險，或許能幫助人類開發出新的癌症療法。

生物體越大，體內細胞越多，發生突變的機會也越大、而隨著生物體變老，細胞持續複製也會導致癌變機率增加，過去科學家已發現癌症風險與體型呈正相關，因此理論上，長壽大型動物罹癌機率應該比短壽小動物更高。

然而自然界的例外來了。大象體重達 5 噸，壽命長達 70 年，比人類多數萬兆個細胞，理論上每個細胞都有產生腫瘤的風險，然而大象即使非常老，癌症抵抗力仍出乎意料地強，死亡率不到 5%，反觀人類癌症死亡率高達 25%。

幾十年來，這種稱為「佩托悖論」（Peto′s paradox）的現象始終困擾生物學家，除了大象，體型龐大且壽命長的鯨魚也幾乎沒有癌症。

或許每個物種都進化出獨特的抑癌能力，但國際合作新研究揭開大象不太罹癌的祕密，關鍵就在抗腫瘤蛋白 P53 基因抑制癌症的能力。

人類細胞只有一對 P53 基因，然而大象卻從父母繼承 40 版（結構略有不同）的 P53 基因，其中 20 個稱為基因組守護者，能追捕並破壞突變細胞。新研究著手研究大象各種 P53 基因如何抑制癌症，發現 P53 基因活性由另一個稱為 MDM2 的基因調節，基因編碼一種使 P53 基因失去活性的蛋白質，在大象身上，P53 蛋白呈現數十種分子形狀避免 MDM2 失去活性，並阻止更多癌細胞複製。

研究人員表示，大象有幾種 P53 亞型，與 MDM2 相互作用能力不同，為抑制腫瘤活性提供另一種靶向癌症治療的新方法。新論文發表於《Molecular Biology and Evolution》期刊。

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