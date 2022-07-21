適度飲酒也有害 研究：一週三杯啤酒恐致腦損傷

【文‧黃嬿】

酒精絕不是健康食品，但最近愈來愈多研究幫適度飲酒找有力證據，認為專家建議標準內適度飲酒，可能降低多種疾病風險。然而飲酒可能不利認知能力發展，一項大型觀察性研究發現，每週只要喝三罐啤酒，大腦積累的鐵標誌物增加，可能導致認知能力下降。

任何程度的飲酒都與多種疾病有關，包括肝硬化、乳腺癌和肺結核及受傷，但最近一些研究發現，少量飲酒有健康益處，包括可降低患心血管疾病和 2 型糖尿病的風險。飲酒到底有無安全值，正如之前的多項研究所示，適度飲酒與健康的關係很複雜。

但眾所周知，酒精會損害大腦，酒精對大腦的直接細胞毒性作用有科學證據。牛津大學科學家可能找到機制，認為是大腦鐵積累導致。英國牛津大學精神病學家從英國生物銀行數據分析 2 萬多人，48.6% 為女性，平均年齡 55 歲。

從不飲酒者占整體樣本的 2.7%，平均每週酒精攝入量約 7 罐多啤酒，約 8.5 杯中杯葡萄酒。每個人問卷自我報告酒精攝入量，研究人員使用一系列執行功能測試評估認知功能，包括追蹤測試、有益智任務的推理實驗，以及基於紙牌遊戲 Snap 的任務測量反應時間。研究人員還使用 MRI 掃描間接評估大腦鐵含量，主要掃描領域是基底核，基底神經節是一組與控制運動及與認知、情感有關的大腦區域。

研究人員發現，每週喝三杯以上啤酒的人，大腦鐵積累標誌物增加。大腦鐵含量較高的人完成解決問題的任務較慢，反應速度較慢。科學家認為，鐵含量升高可能是酒精損害大腦並導致記憶問題的可能機制。

科學家已知，大腦鐵積累是認知能力下降的標誌，也是阿滋海默症和帕金森氏症等神經退行性疾病的危險因素。這項研究證實，飲酒除了對大腦有直接影響，還可能透過鐵積累導致腦損傷。此研究是至今為止對適度飲酒和腦鐵積累的最大規模調查，發表於《公共科學圖書館：醫學》。

年輕人更該避免飲酒。雖然對 40 歲以上少量飲酒可能會降低患心血管疾病風險，但發表在《刺胳針》的研究針對 1990~2020 年 204 國年齡 15~95 歲以上者，對 15~39 歲年輕人而言，飲酒對健康沒有好處。華盛頓大學研究人員表示，現在飲酒指南建議安全飲酒標準是平均每天最多一杯，這對年輕人來說還是太多。牛津大學科學家也稱，另一項研究發現酒精的線性有害關係，表示飲酒沒有任何安全程度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】