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歐洲國家「發燒」中，熱浪完全無助太陽能發電量

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

熱浪席捲歐洲國家，炎陽高照會讓太陽能發電量表現亮眼無比嗎？其實沒有，「熱」對太陽能模組來說也是噩耗。

連日烈陽雖然為歐洲電網帶來可觀的太陽能發電，但熱浪對太陽能板來說實際上是個超糟的壞消息。17 日德國太陽能發電量雖創新高，然而德國大部分區域都在高熱警告陰霾下，預計將來歐洲國家的太陽能發電量也會持續攀升，同時也得為更頻繁的熱浪做準備。

只是假如天氣沒那麼熱，太陽能板表現可以更好，畢竟太陽能板主要是將光轉換成電不是熱，高溫阻礙太陽能板發電量，理想狀態下，太陽能板的工作溫度應是 25°C 左右，這也是普遍實驗測試溫度。

一旦氣溫超過 25°C，無論陽光多麼燦爛，模組效率就開始下降。熱導致模組過多電子激發，最終降低模組發電電壓和效率。據 CED Greentech 資料，高溫會使太陽能板效率降低 10%~25%。

據 Solar.com 報導，太陽能板溫度每增加 1°C，效率就會下降 0.5 個百分點。

這對目前的歐洲國家來說不是件好事，畢竟天氣已經那麼熱，豔陽高溫不僅對人體、環境有害，還無助太陽能發電量。如今英國或許正面對有史以來最嚴峻的高溫，今日英國高溫恐破 43°C，且更可怕的是大部分英國家庭都沒有空調，目前倫敦盧頓機場跑道也因高溫「融化」導致航班大亂，地鐵、火車等鐵軌也正慎防軌道因高溫變形。

熱浪也使許多西歐、南歐國家面對猛烈山火，法國拉泰斯特德比克、波爾多葡萄園谷地南部都因高溫釀野火；西班牙已面對超過一週熱浪，目前西班牙和葡萄牙超過 1 千人因熱浪死亡。

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