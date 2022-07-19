啄木鳥頭骨之謎 沒有內建減震功能也不怕腦震盪

【文‧Daisy Chuang】

啄木鳥的頭骨基本上沒有減震功能，反而是像「槌子」一樣的存在，讓鳥喙可以戳進木頭更深處。

「咚咚咚咚咚」啄木鳥有著堅硬尖銳的鳥喙，可以鑿開樹皮再用長長的舌頭勾取樹木內的蟲，又或是用來築巢。過去啄木鳥大腦和鳥喙之間的海綿骨，曾被認為可以緩衝震動、避免受大腦受衝擊，但比利時安特衛普大學生物系研究教授 Sam Van Wassenbergh 表示，這種組織實際上是幫助他們以最少力氣快速、深入地敲擊，就像精心設計的槌子一樣。

同時他也認為，減震沒有意義，內建減震功能的槌子可以說是個壞掉的槌子。Van Wassenbergh 團隊分析兩隻黑啄木鳥（Dryocopus martius)、兩隻北美黑啄木鳥（Dryocopus pileatus）和兩隻大斑啄木鳥（Dendrocopos major）共六隻圈養啄木鳥的 109 高速攝影影片。

他們發現，在鳥喙敲入木頭後的幾毫秒內，鳥的眼睛、頭部與喙基本相同的速度減慢，這代表眼睛前方的海綿骨（spongy bone）沒有被壓縮、自然也沒有吸收撞擊力道。

團隊也建立啄木鳥電腦模型，測試看看假如那塊海綿骨可以吸收撞擊力會發生什麼事情，結果顯示，雖然確實可以緩衝，減少撞擊對大腦影響，但這也代表鳥喙不能深入樹木，事實上，為了讓鳥喙啄進樹木，鳥還得花費更大的力氣撞擊，基本上抵銷了「減震」的優點。

但我們也不用擔心啄木鳥會敲到腦震盪，研究團隊發現，有鑑於啄木鳥大腦的大小、重量，衝擊力沒有強到會傷到腦。因為頭骨中充滿液體，如果增速兩倍、或者牠們以四倍的力道啄木，才會傷到腦。

Van Wassenbergh 指出，體型較小的生物能夠承受更大的撞擊力，還以蒼蠅撞窗戶為例，說撞倒之後蒼蠅也只是起飛、順利飛行罷了，完全沒事。

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