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天然氣危機帶來冬季供暖疑慮 核電救得了德國嗎？

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

俄烏戰爭後，歐洲開始反思自身的能源比例，亟欲擺脫對俄羅斯天然氣、煤炭的依賴，同時俄國對歐洲天然氣供氣也大減，面對冬季可能帶來的天然氣短缺，德國也開啟核電爭執。

按照計畫德國會在今年年底前關閉剩下伊薩 2 號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）和內卡維斯特海姆 2 號（Neckarwestheim II）電廠三座核電廠，約占德國 11% 供電。但反對聲浪不見停止，德國聯邦議會自由民主黨領袖 Christian Dürr 發推解釋，至今我們仍無法預測普丁下一步，應當採取預防措施，停止用天然氣發電、延長核電的壽命並檢查北海天然氣生產。

他認為穩定供應是關鍵，必須為此竭盡全力。德國對俄羅斯天然氣進口的強烈依賴，使得德國容易接收到克里姆林宮的壓力，就好比俄羅斯直供德國的「北溪一號」近期關閉歲修，雖然只有 10 天的維修期，但人們對冬季燃料供應更加憂慮。

天然氣短缺將會讓德國冬季暖氣與熱水短缺，德國財政部長、自由民主黨黨魁 Christian Lindner 認為，不應說死要排除核電，現在的狀況是得讓德國核電廠再運行一段時間，且認為反對核電多是因為意識形態，有鑑於俄國的能源勒索，應該現實一點。

不過核電廠可以補上天然氣的缺口嗎？德國杜塞道夫大學國際經濟學教授 Jens Südekum 認為沒那麼簡單，這可能是個虛假辯論。

Südekum 指出，目前只有 16% 的天然氣用於發電，工業用和供暖占比高達 80% 以上，這就是決定遊戲規則的重點，因為核電無法幫助供暖與工業用熱。

德國經濟暨能源部長綠黨 Robert Habeck 也認為，德國現在面對的是供暖問題，而非電力問題。德國經濟研究所的經濟學家 Claudia Kemfert 也提出四個核電趕不上的原因，包括有些電廠許可證已經到期，需要修改原子能法（Atomic Energy Act）才可以延長電廠使用，另外電廠也需要再重新進行安全檢查測試，短期內都不可行。

Kemfert 也提到，採購反應爐燃料需要花費更多時間，最重要的是，核電帶來的 6% 電力，根據各種研究，只能替代 1% 的天然氣消耗。

只能說雖然現在還是夏天、歐洲將面對的嚴峻熱浪，但隨著俄羅斯與歐洲的關係持續僵化，也有不少歐洲國家憂心之後天然氣供應是否會恢復，是否又會有新的變動，能源相關議題還是會繼續爭論下去。

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