元宇宙還能讓你興奮嗎？花花公子：我們來了

【文‧Chen Kobe】

如果元宇宙已無法引起你的興趣，花花公子準備要再創造新高潮：他們即將進駐 The Sandbox 打造經典的 Playboy 派對莊園。

虛擬世界元宇宙在 2021 年底掀起話題後，隨著加密貨幣與 NFT 退燒，也跟著沉寂下來，但最新加入玩家可能會讓你興奮起來。娛樂品牌花花公子宣告將進駐元宇宙 The Sandbox，並在裡面打造全新花花公子派對豪宅。

提到花花公子會想到什麼？可能是美女如雲，或許是揮金如土，更可能是招牌 logo，但整個 20 世紀後半，花花公子打造的「兔女郎」形象，可說是娛樂業界最知名的形象，而一座有大量兔女郎伴遊的派對莊園，就是花花公子最強大的資產。

最初的派對莊園（Party Mansion）位於芝加哥，是花花公子初期會員俱樂部，創辦人海夫納（Hugh Hefner）1970 年將總部移到洛杉磯，重新打造 Party Mansion West，並在這裡住了 30 多年直到過世。

這座知名莊園占地約 600 坪，有 29 個房間，含地下酒窖、網球場、籃球場、有瀑布的游泳池及整套三溫暖。海夫納過世前，花花公子集團決定出售莊園，條件是讓海夫納繼續住在裡面直到過世，並於 2016 以 1 億美元賣給莊園的鄰居 Daren Metropoulos。隔年海夫納過世，新屋主決定與洛杉磯市政府合作，替這座莊園「文藝復興」，重現它的輝煌榮光。

畢竟花花公子大宅從《比佛利山超級警探》年代，一直到最近《從前，有個好萊塢》都多次入鏡，熱門遊戲《俠盜獵車手 V》也看得到這座大宅，堪稱洛杉磯地標，現在花花公子集團決定將這象徵性建築帶入元宇宙。

花花公子去年發售 11,950 顆虛擬玩伴 NFT，價格 800 美元，接下來只要擁有這顆 NFT 的玩家，就能在 The Sandbox 遊戲進入「MetaMansion」，當然是帶著你的虛擬玩伴一起進場，體驗派對莊園各項活動......就，你知道的，各種活動。

相較去年大舉進駐的企業，花花公子現在進場顯然划算很多，因 NFT 和加密貨幣價格大跌後，代幣 SAND 目前幣值降到 1.1 美元，去年 11 月是 8 美元。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】