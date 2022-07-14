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少子化的另一隱憂 研究：人類演化朝又窮又笨方向發展

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖為示意圖，來源：Flickr/Guillaume Galdrat CC BY 2.0)
(首圖為示意圖，來源：Flickr/Guillaume Galdrat CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

全球少子化夠讓人口學家擔憂，人類將來還可能朝又窮又不健康的方向演化。最近英國大學研究發現，當代人類仍在進化，但自然選擇偏愛收入較低和教育程度較低的人，反對與高學歷、高收入、多動症或重度憂鬱症風險低，以及冠狀動脈疾病風險低相關的基因，長期下來可能會加劇社會不平等。

英國東英吉利大學 (UEA) 經濟學院首席研究員 David Hugh-Jones 教授主持這項研究，他表示，「達爾文的進化論指出，所有物種都是透過自然選擇的微小遺傳變異發展，這些變異增加個體競爭、生存和繁殖力。」他們想知道當今人類的演化方向為何。

研究團隊利用英國生物樣本庫 (UK Biobank) 資料研究英國 30 多萬人數據，英國生物樣本庫是大規模長期生物樣本庫計畫，目的是研究遺傳和環境因素對疾病發展的影響。參與樣本計畫的每人都有複合基因得分，是健康、教育、生活方式和人格特質的概略估計值。研究人員將複合基因分數和兄弟姊妹與孩子兩代交叉對照，觀察長時間人口變化。

結果發現 33 個多基因評分有 23 個與人一生有多少孩子有顯著關係。與較低收入和教育相關的分數預示有更多孩子，與較高收入和教育相關的分數預測孩子較少。特別是受教育程度較低、收入較低的人，以及沒有與伴侶同住的人，這種影響尤其強烈。研究人員表示，研究突顯自然選擇可能使社會更加不平等。

這項發現也符合繁殖的經濟理論，即與高收入有關的基因預測較少孩子，是因為生養孩子會導致收入相對減少很多，這是 60 多年前發展出來的經濟理論。研究也發現，注意力缺陷多動障礙 (ADHD)、重度憂鬱症、冠狀動脈疾病高風險的人，還有年紀輕就生養孩子的人，以及有多名性伴侶的人，似乎演化占比較有利位置。

研究人員表示，雖然上述發現的效果非常小，但可能經過多世代逐漸擴大。由於自然選擇有利低收入和低教育群體，照現有趨勢，下一代英國人學識程度將比現在低 1~2 個百分點。BBC 報導下了結論，指出「因社會富裕階層和受高等教育的知識分子越來越少生養孩子，英國人演化將朝學識程度越來越低、經濟狀況越來越窮的方向發展。」

David Hugh-Jones 也承認，「我們是否會越來越窮，越來越不健康，越來越沒學識和教養？我覺得有可能，至少會到某個程度。」研究由英國東英吉利大學與阿姆斯特丹 Utrecht 大學醫學中心的遺傳學家 Abdel Abdellaoui 合作領導，研究結果發表於《行為遺傳學》期刊。

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