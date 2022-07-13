英國消費者調查：100%車主只要售價相同 就願意棄油轉電

【文‧Chen Kobe】

阻礙車主換成電動車的障礙，在某些國家已經從諸多因素降低成唯一一個問題：價格，至少對英國消費者來說是如此。

如果說不買電動車的理由是什麼，台灣讀者可能會想出好幾個，像是續航、充電樁不夠、保養維修不方便等等，但對於英國消費者來說，最新的調查顯示，只要價格對了，就什麼都對了。

英國「Driving Away From Fossil Fuels」研究，每年都會針對車主進行調查，來理解消費者換購電動車的意願，這項調查已經持續超過十年。在 2011 年時，如果電動車與燃油車的售價相同，只有 1% 的受訪者願意換購電動車。這個數字，在 2015 年，成長了一倍，來到 2%。

然而，2022 年最新調查成果出爐，在接受調查的 2 千名潛在車主中，100% 都願意在價格相同的情況下，將燃油車換成電動車。這裡說的電動車包含了純電車（BEV），以及插電混動車（PHEV），但不包括油電車。

該項報告也指出，在受訪車主之中，高達 81% 的新車買家擁有不同形式的私有停車空間，也就是說他們大部分都有可能在家充電，這也是英國車主可以更容易轉換成電動車的主因之一。

換句話說，以公共充電設施不足來反對 2030 禁售燃油車，對於英國的情況是相對站不住腳的，即使全英國家庭都換成電動車，必須在外頭充電的約只有 900 萬戶，大約是全國的四分之一。

這也是為什麼英國政府之前已經要求新建案都必須配備智慧充電樁，不僅要提升使用電動車意願，同時也要成為電網平衡電力分配的一個環節，讓電動車可以在離峰時間充電，而在供電吃緊時成為電力緩衝。

放在台灣，這個問題可能會比較像是，如果銷量最好的 Toyota Altis 出了一款純電版，而且售價跟現在的神 A 相同，你會不會願意換成純電版或插電混動版？

這就要看原文中的「equivalent」對受訪者來說怎麼解讀了，換成中文，可以理解成「同款車」，或擴大解釋成「同級車」，但受訪者如何想像同級車的續航力，就很微妙。從 100% 這個驚人的答案來看，我們可以推測，受訪者認知的「同級」應該是續航力相同，售價也相同的情況。若是這個條件搬到台灣來，會回答 Yes 的車主，沒有 90% 也至少有 80% 吧。

然而現實很殘酷，鋰電池並未如一年前預測的持續降價，反而因為各廠搶電池而開始反彈回漲，這也使得電動車售價不降反漲，要看到電動車與燃油車售價相同，恐怕還有好幾年要等了。

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