主管才是員工離職原因 專家：敢衝的人不見得擅長管理

【文‧黃嬿】

員工離職理由各種各樣，但其實真相可能只是無法忍受主管。職場時常可看到管理不善，但究竟為何最不擅長管理的人往往晉升愈快？企業心理學家觀察發現，這種領導人雖然行為有問題，但因他們最願意冒險，因此能平步青雲，企業如果放任這種有毒領導者繼續擔任管理職，長期影響將如癌症難以治癒。

據蓋洛普美國經理人狀況報告，一半員工離職是為了擺脫上司的束縛，當上司讓原本不錯的工作感覺像死胡同，幾乎每人都對上班感到恐懼。管理不善的影響遠不只敬業度，員工工作時感到痛苦，這種痛苦會跟著他們回家，加劇壓力，而不快樂、不健康的員工會增加企業營運成本，生產力也會下降。

領導素質包括個人素質、技術和專業能力、價值觀和態度及行為。只關注技術和專業能力而不顧其他，有毒領導者因仍產出成果，短期內可能有價值，但長期會破壞團隊、部門或企業，因此這種成功不可持續。

QUARTZ 引述企業心理學家 Mary-Clare Race 研究指出，最毒的領導人往往最成功，是因企業結構和職業觀念不只獎勵錯誤行為如過度冒險，且還會以錯誤方式獎勵他們。

過度冒險不等於擅長管理

這種過度冒險的人升遷後就開始管理他人，但管理可能不適合他們。英國國民保健署讓高級醫生管理龐大機構，但出色的心臟外科醫生所需的技能，並不一定讓他們擅長人事管理，結果導致其他管理人員臨床醫生大量出走。

Race 指出，企業管理一直出現讓不合適的人負責管理其他人，最後看到員工熄火的案例，WeWork 創辦人和被罷免的 CEO Adam Neumann，以及 Uber 創辦人 Travis Kalanick 只是例子之一。

管理交給他人，職位應該更多元

擅長某事但不適合管理的人通常會提拔到管理職，因這是企業可看到獎勵或提升員工的唯一方法。Race 認為，職位應該更多元，應該允許才華橫溢的人繼續做他們擅長的事，獲得適當獎勵，但不必承擔他人職業前途或負責幸福度。

人類都有黑暗的一面，有毒的領導者和普通的壞經理不一定有嚴重性格缺陷，他們可能只是扮演錯誤的角色，或沒有得到支持。

通常獲得晉升到管理層的條件，一就是任期夠久，另一就是與非管理無關的表現，這些都與出色管理能力無關。糟糕的管理者會使其他人痛苦不堪，並造成人員流失。專家建議，如果企業能提供更多樣化職業發展類型，可解決這種毒瘤文化的影響。

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