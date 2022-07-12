快訊

訝異林智堅粉專有29個小編 賴香伶：哪個才是真實的他

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

主管才是員工離職原因 專家：敢衝的人不見得擅長管理

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Jonathan Mueller CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Jonathan Mueller CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

員工離職理由各種各樣，但其實真相可能只是無法忍受主管。職場時常可看到管理不善，但究竟為何最不擅長管理的人往往晉升愈快？企業心理學家觀察發現，這種領導人雖然行為有問題，但因他們最願意冒險，因此能平步青雲，企業如果放任這種有毒領導者繼續擔任管理職，長期影響將如癌症難以治癒。

據蓋洛普美國經理人狀況報告，一半員工離職是為了擺脫上司的束縛，當上司讓原本不錯的工作感覺像死胡同，幾乎每人都對上班感到恐懼。管理不善的影響遠不只敬業度，員工工作時感到痛苦，這種痛苦會跟著他們回家，加劇壓力，而不快樂、不健康的員工會增加企業營運成本，生產力也會下降。

領導素質包括個人素質、技術和專業能力、價值觀和態度及行為。只關注技術和專業能力而不顧其他，有毒領導者因仍產出成果，短期內可能有價值，但長期會破壞團隊、部門或企業，因此這種成功不可持續。

QUARTZ 引述企業心理學家 Mary-Clare Race 研究指出，最毒的領導人往往最成功，是因企業結構和職業觀念不只獎勵錯誤行為如過度冒險，且還會以錯誤方式獎勵他們。

過度冒險不等於擅長管理

這種過度冒險的人升遷後就開始管理他人，但管理可能不適合他們。英國國民保健署讓高級醫生管理龐大機構，但出色的心臟外科醫生所需的技能，並不一定讓他們擅長人事管理，結果導致其他管理人員臨床醫生大量出走。

Race 指出，企業管理一直出現讓不合適的人負責管理其他人，最後看到員工熄火的案例，WeWork 創辦人和被罷免的 CEO Adam Neumann，以及 Uber 創辦人 Travis Kalanick 只是例子之一。

管理交給他人，職位應該更多元

擅長某事但不適合管理的人通常會提拔到管理職，因這是企業可看到獎勵或提升員工的唯一方法。Race 認為，職位應該更多元，應該允許才華橫溢的人繼續做他們擅長的事，獲得適當獎勵，但不必承擔他人職業前途或負責幸福度。

人類都有黑暗的一面，有毒的領導者和普通的壞經理不一定有嚴重性格缺陷，他們可能只是扮演錯誤的角色，或沒有得到支持。

通常獲得晉升到管理層的條件，一就是任期夠久，另一就是與非管理無關的表現，這些都與出色管理能力無關。糟糕的管理者會使其他人痛苦不堪，並造成人員流失。專家建議，如果企業能提供更多樣化職業發展類型，可解決這種毒瘤文化的影響。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

再度染疫增健康風險！專家：二次感染新冠死亡率高2倍

雪糕高溫火燒為何不融成一攤水？ 專家解讀：固形物含量高所致

《自然》期刊揭猴痘病毒出現變異 專家解讀影響有多大

殺害安倍的槍 專家：結構簡單、成本約1000元

相關新聞

主管才是員工離職原因 專家：敢衝的人不見得擅長管理

員工離職理由各種各樣，但其實真相可能只是無法忍受主管。職場時常可看到管理不善，但究竟為何最不擅長管理的人往往晉升愈快？企業心理學家觀察發現，這種領導人雖然行為有問題，但因他們最願意冒險，因此能平步青雲，企業如果放任這種有毒領導者繼續擔任管理職，長期影響將如癌症難以治癒。

大氣環流減弱，研究：全球暖化導致颱風數量減少

這幾年颱風路徑幾乎都會繞過台灣直撲日韓或中國城市，且因暖化，颱風生成數量一直減少。最近發表於《自然氣候變化》期刊追蹤百年氣候的研究發現，隨著 20 世紀地球變暖，每年全球颱風數下降約 13%，科學家警告，大氣有如大型燃料庫，一旦颱風生成，強度將更高。

骨質要顧好 尋常骨密度檢查能預測「晚年癡呆風險」

骨質疏鬆是導致中老年人骨折最主要因素，但科學家發現，尋常骨密度檢查也能評估一個人罹患老年癡呆的風險。

塑膠吃太多反而進化？發現唾液中有種新酶可分解塑膠

隨著現代社會外食機率高，人體也因此更常攝入微塑膠顆粒，然而一群科學家卻發現人類唾液可能因此進化出能分解 PET 的新水解酶。

如何解釋章魚聰明才智？發現牠們和人類大腦相似之處

章魚因出色的神經系統與認知能力而在無脊椎動物中顯得異常獨特，以至於科幻小說常把章魚傳為外星生物。最近，科學家發現了章魚比普通無脊椎動物還要聰明許多的其中一個原因：和人類一樣，大腦相同位置的基因組內富含跳躍子（轉座子）。

揭開女性長壽關鍵 哈佛研究：樂觀重要性有如運動

女性通常比男性長壽，而看世界最長壽的人，臉上常保有感染力的笑容。樂觀真的讓人更長壽，哈佛公共衛生學院 (Harvard T.H. Chan School of Public Health) 研究人員研究發現，無論哪個種族和民族的女性，樂觀都與超級長壽有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。