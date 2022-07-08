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大氣環流減弱，研究：全球暖化導致颱風數量減少

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Alexander Gerst CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Alexander Gerst CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

這幾年颱風路徑幾乎都會繞過台灣直撲日韓或中國城市，且因暖化，颱風生成數量一直減少。最近發表於《自然氣候變化》期刊追蹤百年氣候的研究發現，隨著 20 世紀地球變暖，每年全球颱風數下降約 13%，科學家警告，大氣有如大型燃料庫，一旦颱風生成，強度將更高。

颱風只有在特定大氣和海洋條件下才會形成，科學家已知氣候變暖降低颱風生成頻率，但因缺乏長期數據，趨勢很難量化，因衛星時代之前，幾乎不可能知道颱風是否發生，除非一艘船不幸撞上它。幾十年來科學家一直努力拼湊歷史紀錄，試圖了解氣候危機如何改變颱風模式。

衛星的詳細颱風數據只能追溯到約 1970 年代，不足確定全球變暖的驅動因素。研究團隊結合觀測和模型形成一套模擬再分析數據，並開發演算法，從分析數據挑出颱風，前後可追蹤約 162 年。

1900 年即 20 世紀，廣泛認為是全球暖化的分界點。分析結果發現，與 1850~1900 年相比，1900~2012 年全球颱風數量減少 13%。工業化前時期每年 100 多個颱風，2012 年只有約 80 個。自 1950 年左右以來，全球氣溫開始明顯上升，颱風數量下降幅度更大，約 23%

極端天氣事件將變得更加災難性

以海洋劃分區域來看，20 世紀和 21 世紀初，北太平洋西部颱風減少 9%，而北太平洋東部颱風減少 18%。科學家認為，對流是大氣溫暖潮濕空氣向上湧動的過程，讓颱風從當種子的小天氣擾動發展，變暖導致兩個主要全球大氣環流：沃克環流和哈德利環流減弱，並產生連鎖反應，不利颱風形成。

但研究人員發現，近幾十年來北大西洋颱風頻率略增，認為除了自然變化，也與當地空氣污染減少有關。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 科學家 5 月研究發現，污染粒會將陽光反射使空氣冷卻，過去 40 年北美和歐洲空氣污染減少，導致北大西洋颱風數量增加。世界另一端的中國和印度氣溶膠污染增加，北太平洋西部颱風數量減少。

即使總體颱風數較少，但全球暖化提高海面溫度，大氣變暖且潮濕，這都是颱風賴以生存的條件，一旦颱風生成，大氣如大量燃料，幫助生成超級強颱。全球科學家再三警告，隨著地球迅速暖化，未來極端天氣事件將更有災難性，並可能更難預測。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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