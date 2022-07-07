骨質要顧好 尋常骨密度檢查能預測「晚年癡呆風險」

【文‧Emmastein】

骨質疏鬆是導致中老年人骨折最主要因素，但科學家發現，尋常骨密度檢查也能評估一個人罹患老年癡呆的風險。

骨質疏鬆症比許多老年慢性病還常見，美國一項分析表明，50～59 歲個體的骨質疏鬆患病率為 5.1%，且隨著年齡增長逐漸增加至 8%、16.4%、26.2%。過去科學家已發現老年癡呆（阿茲海默症）與骨質疏鬆有相似之處，如女性發病時程較早、與抑鬱症有關，但兩者之間病理聯繫仍不清楚。

最近，澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）團隊重新檢視一份 10 年數據，發現從簡單的骨密度掃描數據收集到的腹主動脈鈣化（Abdominal aorta Calcification，AAC）生物標誌物，可用於預測 15 年後老人癡呆症發作。

研究人員查看了近 1,000 名老年女性研究紀錄，發現 70 多歲患有腹主動脈鈣化的受試者，在接下來 15 年內住院或死於癡呆的可能性是其他人 2 倍。

腹主動脈是人體腹部內口徑最大的動脈血管，負責將血液運送到腹內各個臟器及下肢，當腹主動脈鈣化便容易出現血管夾層或形成血栓，最終導致心源性猝死。

過去，腹主動脈鈣化在預測心髒病發作與中風等心血管疾病方面有一定準確度，研究人員表示，骨密度檢測於中老年人健檢項目中很常見，與 X 射線或 CT 掃描相比，骨密度檢測更快、更便宜、侵入性更小、輻射暴露更少，可藉此篩查大量老人隨後幾年是否存在更高的晚年癡呆風險。

當然，我們還需要更多研究來確認腹主動脈鈣化與晚年癡呆相關的機制，也還不清楚這種關聯性對男性的影響是否與女性影響相當。新論文發表在《The Lancet Regional Health》期刊。

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