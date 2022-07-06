塑膠吃太多反而進化？發現唾液中有種新酶可分解塑膠

【文‧Emmastein】

隨著現代社會外食機率高，人體也因此更常攝入微塑膠顆粒，然而一群科學家卻發現人類唾液可能因此進化出能分解 PET 的新水解酶。

2016 年時，首次在日本堺市一處垃圾掩埋場發現由大阪堺菌（Ideonella sakaiensis）製造的 PET 酶（PET 水解酶，PETase），能將「聚對苯二甲酸乙二酯（polyethylene terephthalate，PET）」塑膠降解為更小的單-2-羥乙基對苯二甲酸（MHET）單體分子，顯現自然界生物為適應環境而跟著演化。

現在，來自泰國 VISTEC 研究所與朱拉隆功大學的科學家發現一種能分解塑膠的新酶，來源非常令人震驚：人類唾液中的微生物菌落。

現代社會生活外食機率高，人類也因此食用大量以 PET 塑膠包裝的熱食，不知不覺吃下了身體無法分解的微塑膠顆粒，但生命總會隨著環境潛移默化，當研究人員在檢查含有海水與人類唾液樣本的基因組數據庫時，便發現存於唾液中的革蘭氏陰性菌，可能已進化至也能產生 PET 水解酶消化微塑膠，與太平洋垃圾帶附近發現的菌株相似，團隊將之命名為 MG8。

團隊也指出 MG8 另一種用途，只需稍加修改蛋白質序列就能更高效結合、立即黏附在 PET 粉末上，增強回收 PET 的功能性，雖然目前這種水解酶無法分解高結晶度的 PET 消費性塑膠。

新論文發表於《Angewandte Chemie International Edition》期刊。

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