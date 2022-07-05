如何解釋章魚聰明才智？發現牠們和人類大腦相似之處

【文‧Emmastein】

章魚因出色的神經系統與認知能力而在無脊椎動物中顯得異常獨特，以至於科幻小說常把章魚傳為外星生物。最近，科學家發現了章魚比普通無脊椎動物還要聰明許多的其中一個原因：和人類一樣，大腦相同位置的基因組內富含跳躍子（轉座子）。

章魚是種獨特動物，不僅具有較大的腦體比，還擁有無脊椎動物中最複雜的神經系統，且能透過社交學習新行為、處理短期資訊、儲存長期記憶等，是無脊椎動物中智商最高的一目，某些方面牠們更像脊椎動物而不是無脊椎動物，科學家一直想知道為什麼章魚這麼聰明。

根據一項對普通章魚和加州雙斑蛸（學名：Octopus bimaculoides）章魚的新基因測序結果，科學家發現章魚基因組和人類基因組一樣，都含有大量跳躍子。

跳躍子也稱轉座子（Transposon），2001 年時人類基因組測序發現其中超過 45% 都由轉座子序列組成，透過分子複製黏貼或剪切黏貼機制，可以幫助細胞核內 DNA 物質從基因組一個點「移動」到另一個點，這種改組一般不會對生物體產生明顯影響、大多數也不活躍，因此又被稱為沉默轉座子。

但基因組中有許多類型轉座子 ，其中「長散在核元件（Long interspersed nuclear element，或Long interspersed elements，LINEs）」屬於活躍一群，早先科學家認為 LINEs 已退化，但最近研究表明它們與學習和記憶等認知能力相關，且活躍狀態由大腦海馬迴調節。

而最新測序結果便在章魚大腦的相同位置基因組內，發現大量活躍的 LINEs 轉座子，可能就是章魚也展現高智力的關鍵原因。

原本進化生物學指出，人類因具有一系列不同特徵而與地球其他物種顯得不同，但研究團隊認為，人類大腦與章魚大腦的相似之處可以用「趨同演化」解釋，即 2 個遺傳完全迥異的物種卻發展出相同分子機制以響應相似生活需求。

新論文發表在《BMC Biology》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】