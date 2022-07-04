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揭開女性長壽關鍵 哈佛研究：樂觀重要性有如運動

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

女性通常比男性長壽，而看世界最長壽的人，臉上常保有感染力的笑容。樂觀真的讓人更長壽，哈佛公共衛生學院 (Harvard T.H. Chan School of Public Health) 研究人員研究發現，無論哪個種族和民族的女性，樂觀都與超級長壽有關。

先前研究就確定樂觀與長壽和超過 90 歲的超級長壽有關，長壽定義為超過 85 歲。針對大多數美國白人女性的研究發現，樂觀使壽命延長 15%，超級長壽的機率提高 50%。但先前研究主要針對白人，哈佛研究人員擴大研究對象，來自不同種族和族裔群體的女性，將不同人群納入研究在公共衛生領域是重要環節，因這些人死亡率高於白人。

研究人員分析 16 萬名參與婦女健康倡議 (WHI) 的女性資料，參與者於 1993~1998 年當 50~79 歲時參加研究，前後追蹤長達 26 年。參與者最樂觀 25% 人的壽命，可能比最不樂觀 25% 壽命長 5.4%，活到 90 歲以上可能性高 10%。與生活方式有關的因素如抽菸、飲食和身體活動，對樂觀情緒和壽命的關係貢獻不大。不過亞洲女性生活方式中介作用最大達 43%

但研究人員表示，運動是健康的重要因素，定期運動可增加 0.4~4.2 年壽命，樂觀影響度可能與運動影響相當。從心理角度看，樂觀有更積極因素。研究作者補充，心理壓力和痛苦會引發一系列對健康有害的生理變化，包括活化免疫和自主神經系統、引起大腦化學物質的變化、血凝塊和氧化壓力。

最近研究還發現，壓力也是削弱老年人免疫力的關鍵因素，樂觀的人則會以不同方式處理壓力，學會如何調節自己的情緒，在愁雲慘霧中找到一線希望。過去研究發現壓力過大會使預期壽命縮短 2.8 年。

此外，樂觀主義者似乎有更多社會支持，會解決問題和計劃策略最大程度降低健康風險。研究指出，科學家一般只關注影響人們健康的負面風險因素，包括疾病與過早死亡風險，但關注心理因素是有價值的，比如樂觀，可為促進長壽和健康老齡化的可能新方法。研究人員還建議，雖然樂觀部分是遺傳，但寫作練習和認知行為策略，也可以幫助培養樂觀情緒。研究發表於《美國老年醫學會期刊》。

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