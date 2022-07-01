距離母星遙遠的超級地球 可能擁有數十億年適居條件

【文‧Emmastein】

地球上，任何有水的地方幾乎都有生命，因此科學家在搜尋地外生命時通常優先鎖定可能也存在地表液態水、且大氣成分以氧氣和氮氣為主的類地行星。但一篇新研究指出宇宙更常見、以氣氫和氦氣為主的超級地球，可能更適合生命居住。

質量高達地球 10 倍的巨大岩石行星（超級地球）在太陽系並不存在，但其他行星系統卻很常見，一般認為，如果超級地球在離母恆星較遠的距離運行，則它們能保留以輕粒子氫、氦為主的大氣層，不像地球因重力不夠導致氫、氦被更重的氧、氮粒子取代，而未知的地外生命，也可能適應這些完全不同大氣成分的環境。

儘管距離母恆星很遠，要找到質量與距離都正確、擁有夠厚大氣層（比地球厚 100 到 1000 倍）、能維持容納 80 億年以上地表液態水的超級地球並不容易，但超級地球的氫可作為溫室氣體維持熱量，而經過新的模擬計算，天文學家發現一顆距離類太陽恆星超過 2～10 天文單位的超級地球，便有機會使地表維持溫帶條件與液態水長達 50～80 億年。

更重要的是，上述條件甚至可能比地球環境更穩定、維持更久時間。

雖然超級地球表面大氣壓力可能相當於地球海底最深處，但我們知道深海也孕育了各種生物，理論上生命沒有壓力條件限制，假如存在超級地球生命，他們將透過截然不同的方式生存。

準備投入觀測的韋伯太空望遠鏡將能直接成像系外行星大氣、揭開化學成分，尋找大氣層下方是否有液態海洋跡象，甚至能推斷出關鍵生物特徵分子，如氯甲烷、二甲硫醚，天文學家正等著它帶來更多好消息。

新論文發表在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊。

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