你知道嗎？蘋果1秒賺的比你一週都多

【文‧邱倢芯】

大家都知道大企業一定很賺錢，但對大企業多賺錢可能沒有概念。據會計軟體金融技術公司 Tipalti 報告顯示，蘋果1秒賺的錢比許多從事全職工作的美國人週薪還多約515美元（約台幣 15,292 元）。

Tipalti 報告調查全球前 50 家最知名企業年度利潤數據，找出每秒賺最多錢的公司；不出意料，蘋果名列前茅。Tipalti 還設計了網頁告訴你，花時間坐下看這份報告時，每過去1秒這些大企業就賺了多少錢。

報告顯示，蘋果每日可賺 1,510 億美元（約台幣 4 兆 4 千億元），平均約每秒賺 1,752 美元（約台幣 52,000 元）；美國平均週薪約 1,237 美元（約台幣 36,700 元），代表賺到平均工資的全職工作者，必須要工作一週多才有辦法賺得與蘋果秒薪一樣多。

Tipalti 報告顯示，最會賺的企業排名，第二名為微軟，每秒可賺 1,244 美元（約台幣 36,939 元），比美國人平均週薪稍多。第三名為 Google 母公司 Alphabet，每秒可賺 1,089 美元（約台幣 32,337 元）。

當然拿大企業收入與個人所得相比聽起來對比錯誤，但透過數字比較讓人更了解大科技公司多會賺錢；畢竟蘋果這類科技巨擘一年利潤達 550 億美元，許多人可能無感，但透過與個人收入比較，就會更有感。

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