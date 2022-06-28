幾乎不會衰老 研究：烏龜長壽祕密在硬殼

【文‧黃嬿】

世界最長壽的動物是什麼，一般人應該會想到烏龜，確實世界現存最古老的陸地動物就是一隻生活在大西洋英國海外領土聖赫勒拿島的塞席爾象龜，已 190 歲。烏龜壽命長機制是什麼，114 名科學家組成的國際團隊報告至今關於衰老和長壽的最全面研究，發現烏龜長壽的關鍵是牠的殼。

動物學家發現，性成熟後個體會停止生長並開始衰老，隨著年齡增長，身體機能逐漸退化。衰老不可避免，即使改善生活條件，人類衰老也不會減慢。但一些爬行動物和兩棲動物衰老緩慢，壽命長，如丹麥研究發現，生活在動物園和水族館的烏龜和海龜，52 個物種有 75% 衰老速度極慢，八成衰老速度比現代人類慢。

然而到目前為止，還沒有人真正大規模研究野外眾多物種。科學家表示，如果能了解是什麼讓一些動物老得更慢，就可以更了解人類的衰老。科學家採用 77 種爬行動物和兩棲動物的長期數據，都是冷血動物，接著將這些數據與溫血動物現有資訊比較，出現幾種衰老的不同想法。

一般認為青蛙、蠑螈和爬行動物等冷血動物壽命更長，是因老得更慢。這些動物須靠外界溫度幫助調節體溫，因此新陳代謝速度變慢，小動物和溫血動物如老鼠，新陳代謝較快故衰老較快，海龜是新陳代謝較慢所以衰老較慢。照這邏輯，冷血動物新陳代謝應該低於類似大小的溫血動物。

但研究發現冷血動物的衰老速度，並不比類似大小的溫血動物慢，甚至研究觀察到爬行動物和兩棲動物的衰老變化比之前預測大，因此假說不成立。但海龜除外，海龜在冷血動物也是獨一無二。

100 歲死亡率與 10 歲時沒有差別

科學家支持保護性表型假說，即具賦予保護作用的物理或化學特徵的動物，如盔甲、刺、貝殼或毒液，這種動物衰老速度較慢，壽命更長。研究團隊也證明這點，這些保護性特徵確實使動物衰老更慢。

研究推測可能是硬殼或武器提供保護，並促成生活史演變，因這些不同保護機制降低動物死亡率，避免被其他動物吃掉，可能活得更久的預期下，導致老化速度更慢，甚至慢到可忽略不計。對有堅硬外殼保護和超長壽命的海龜而言尤其如此。

研究小組觀察到每個冷血動物至少一個物種的衰老可忽略不計，包括青蛙和蟾蜍、鱷魚和海龜。忽略不計的意思是超過繁殖期後，死亡可能性不會隨著年齡增長改變，即使 100 歲，死亡率可能還是 1%，與 10 歲沒有差別。

研究還發現在較晚開始產生後代的動物似乎確實壽命更長。雖然人類可能活不到塞席爾象龜的年齡，但或許可利用這些知識，開發阻止人類衰老的療法。研究刊登於《自然》期刊。

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