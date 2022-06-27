臭氧層破洞新威脅：太空旅行、發射活動增加

【文‧Emmastein】

全球火箭發射次數近年大幅度提升，隨著多家私人公司成功推出太空旅行，太空探索又將新紀元。但根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）一項新研究，太空飛行活動增加將破壞我們正細心呵護的地球臭氧層。

在距地表 25～30 公里的平流層中，有一層臭氧保護著地球所有生物免受太空有害紫外線輻射侵害，比如罹患皮膚癌、白內障、削弱免疫系統、破壞農業與生態系統等副作用。

過去，等人們發現用於製冷的氯氟碳化合物（chlorofluorocarbons，CFCs）產品會破壞臭氧層時，南極上空臭氧層已被人造物質 CFCs 弄得極薄，在各國全面禁用 CFCs 約 30 年後，才逐漸看見南極臭氧層修復的徵兆。

但 5 月，有篇研究對 SpaceX 發射的火箭軌跡進行建模，表明火箭發射對臭氧層破壞程度比之前假設還高 10 倍以上，而根據 NOAA 發表在《Geophysical Research: Atmospheres》期刊的另一篇新研究，科學家再度發現以碳氫化合物為燃料的火箭發射活動，將損害臭氧層並改變大氣環流模式。

NOAA 科學家 Christopher Maloney 表示，近幾十年來火箭發射頻率增加逾 2 倍，預計未來幾十年還會加速增長，而火箭是對流層上方產生氣膠污染的唯一直接來源。團隊使用氣候模型模擬 50 年來每年注入北半球平流層約 10,000 公噸煙塵污染的影響（其中每年約排放 1,000 噸火箭廢氣），發現火箭發射活動將使平流層年溫度增加 0.5～2℃，恐導致副熱帶急流減慢 3.5% 並改變全球環流模式，同時減弱平流層翻轉環流。

最重要的是火箭發射活動增加，也會使北半球人們暴露於有害紫外線輻射的機率增加，我們亟需評估各種類型火箭的燃燒排放、衛星脫軌時燃燒產生的廢氣等中高層大氣汙染源，以全面了解航太工業排放對地球氣候與臭氧的影響。

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