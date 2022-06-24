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手機使用久了小指痛嗎？記得換手以預防「智慧手機小指」

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧邱倢芯】

伸出經常拿智慧手機的那隻手，再看看這隻手的小拇指是不是有小凹陷。雖然「智慧手機小指」（Smartphone Pinkie / Smartphone Pinky）是老生常談，但這狀況仍實質影響部分手機用戶的手指健康。

「智慧手機小指」影響不僅使用者手指視覺感受（凹痕），如果使用者持續使用智慧手機僅用小指支撐整支手機，隨著時間過去，手會越來越痛，從一開始小指痛慢慢延伸到整隻手都痛。畢竟小指神經會透過肌腱延伸到手腕，錯誤使用手機的行為會導致使用者拉傷韌帶，可能有的症狀包括全身痠痛、關節炎、網球肘等。

長期使用智慧手機造成的健康影響，大多數人都是眼睛疲勞、頸背姿勢不正確等，「智慧手機小指」這種症狀可能較易忽略。但智慧手機體積越來越大，如果不想辦法改變使用手機的姿勢，勢必會有更嚴重的後果。

但現代人依賴手機的程度逐年上升，要人不時時黏在手機上也太不可能，為了維護小指健康，最好方式就是時常提醒自己換手拿手機，不要長時間用同一隻手拿手機，且當感覺手指稍微痠痛時，最好做下手指伸展操。

值得注意的是，不要只用大拇指滑手機，這姿勢通常會用小指當手機支撐點；另外，如果可以最好盡量兩隻手一起握著手機，因不用小指當支稱點。

如果要長時間用手機（如工作通勤、搭飛機時看電影），那可考慮買個輔助小物（如手機支架），使用小配件放過可憐的小指吧！

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