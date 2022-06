手機使用久了小指痛嗎？記得換手以預防「智慧手機小指」

【文‧邱倢芯】

伸出經常拿智慧手機的那隻手,再看看這隻手的小拇指是不是有小凹陷。雖然「智慧手機小指」(Smartphone Pinkie / Smartphone Pinky)是老生常談,但這狀況仍實質影響部分手機用戶的手指健康。

「智慧手機小指」影響不僅使用者手指視覺感受(凹痕),如果使用者持續使用智慧手機僅用小指支撐整支手機,隨著時間過去,手會越來越痛,從一開始小指痛慢慢延伸到整隻手都痛。畢竟小指神經會透過肌腱延伸到手腕,錯誤使用手機的行為會導致使用者拉傷韌帶,可能有的症狀包括全身痠痛、關節炎、網球肘等。

長期使用智慧手機造成的健康影響,大多數人都是眼睛疲勞、頸背姿勢不正確等,「智慧手機小指」這種症狀可能較易忽略。但智慧手機體積越來越大,如果不想辦法改變使用手機的姿勢,勢必會有更嚴重的後果。

Just read an article about something called ‘smartphone pinky’, then took a look at my own. Pray for me in this difficult time x pic.twitter.com/UjFc5sU6xg

— SB (@SebBLACK) October 20, 2020