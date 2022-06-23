失眠嗎？兩分鐘小技巧幫助入睡

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
（首圖來源：Pixabay）

【文‧Alan Chen】

工作壓力以及步調快速的現代社會，失眠是許多現代人常出現的症狀之一，除了干擾日常生活和工作表現，長期下也容易導致慢性病，因此美國睡眠基金會和媒體《BGR》分享了幫助入睡的小技巧。

根據台灣睡眠醫學會統計，2021 年全國有近 700 萬人出現失眠症狀，約 250 萬人處於長期失眠狀態，而在美國也有 35.2% 的成年人出現失眠問題，而長期失眠容易影響發育、加速衰老、使免疫力下降、以及提高罹患糖尿病和高血壓的機率。

醫學上失眠共分為原發性失眠、次發性失眠及其他種類失眠等三種類型，原發性是指非由身體或精神疾病、藥物造成的失眠症狀，次發性則是各種因為身體、精神或藥物引發的失眠情形，此外還有因為日夜班輪調造成生理時鐘混亂、或是呼吸中止症造成的其他類型失眠症狀。

美國媒體《BGR》指出，除了需使用助眠藥物或安眠藥等方式治療的原發性失眠外，若是因焦慮或壓力等因素造成的失眠，近期醫學界研究發現若在每晚睡前花一些時間將隔天需要做的事項寫下，一段時間後可有效減輕睡前焦慮的情形，許多受試者反映寫下代辦事項後，對隔天事務會較有把握，焦慮情況會減輕，入睡速度和睡眠品質也有相當改善。

睡前書寫通常只需要花費 1~2 分鐘，但專家建議若有需要也可延長到 10~15 分鐘，不過這種方法僅限對於非生理疾病造成的失眠狀況有效，若是有原發性或是因疼痛、呼吸中止等因素造成，還是需要透過藥物或物理治療協助。

不過若是因為壓力或焦慮等問題造成的失眠，則不妨可以試試看在睡前寫下隔天的重要事項，或許可幫助自己更快入睡。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

常熬夜、失眠是「睡前拖延症」？營養師推薦2類助眠食物＋改掉易影響睡眠的4個壞習慣

染疫康復後容易疲勞、呼吸不順？醫建議可從4方向改善新冠後遺症

整理包／「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂　　　　　　　　　

相關新聞

老年人抗病毒感染結果有差 壓力是免疫衰弱的根源

免疫老化不僅與癌症有關，還與心血管疾病、肺炎風險增加、疫苗效力降低和器官系統老化有關，變老免疫力自然會降低，但老年人免疫力差距很大，究竟是什麼因素作祟，美國南加州大學最新研究發現，日常壓力是罪魁禍首。

失眠嗎？兩分鐘小技巧幫助入睡

工作壓力以及步調快速的現代社會，失眠是許多現代人常出現的症狀之一，除了干擾日常生活和工作表現，長期下也容易導致慢性病，因此美國睡眠基金會和媒體《BGR》分享了幫助入睡的小技巧。

喝啤酒少見的益處？科學家發現腸道微生物群增加

人體腸道微生物攸關一系列健康結果，葡萄牙科學家最近研究發現，無論是傳統啤酒、還是越來越受歡迎的無酒精啤酒，適度飲用淡啤酒其實可以增加腸道微生物的多樣性。

大城市唾棄沒關係 電動滑板車溜進小城市

五年前電動滑板車剛推出時，許多城市居民反對滑板車進駐，認為是交通亂源，妨礙行人空間，但微型交通模式仍蓬勃發展，台灣新興重劃區也愈來愈常見居民騎著滑板車上路。近幾個月 Bird、Lime 和 Lyft 等共享微型交通公司迅速在 15 萬人以下中小型城市擴大布局，連本田都加入戰局，旗下新創公司最近推出電動滑板車，率先進軍日本與歐洲市場。

男女溫度感受不同是天性 分開生活有益進化

女生比男生更怕冷，這是眾所週知的事，夏天冷氣要開幾度，甚至會引發辦公室或家庭紛爭。研究發現女性較怕冷是生理機制，有些動物也有差異，科學家的有趣解釋是，男女對溫度感受不同是促進分開生活的最佳設計，給各自生活空間，較有益身心健康。

健身房染疫高風險 德國研究：運動時吐出氣溶膠多百倍

疫情嚴峻期間避免上健身房，現在有科學依據。德國研究發現，人們呼吸時空氣傳播的微小飛沫氣溶膠確定為新冠病毒 (COVID-19) 傳播的主要來源，當人們劇烈運動時因呼吸更快更深，吐出的氣溶膠量是正常呼吸上百倍，會增加其他人感染 COVID-19 的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。