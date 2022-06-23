失眠嗎？兩分鐘小技巧幫助入睡

【文‧Alan Chen】

工作壓力以及步調快速的現代社會，失眠是許多現代人常出現的症狀之一，除了干擾日常生活和工作表現，長期下也容易導致慢性病，因此美國睡眠基金會和媒體《BGR》分享了幫助入睡的小技巧。

根據台灣睡眠醫學會統計，2021 年全國有近 700 萬人出現失眠症狀，約 250 萬人處於長期失眠狀態，而在美國也有 35.2% 的成年人出現失眠問題，而長期失眠容易影響發育、加速衰老、使免疫力下降、以及提高罹患糖尿病和高血壓的機率。

醫學上失眠共分為原發性失眠、次發性失眠及其他種類失眠等三種類型，原發性是指非由身體或精神疾病、藥物造成的失眠症狀，次發性則是各種因為身體、精神或藥物引發的失眠情形，此外還有因為日夜班輪調造成生理時鐘混亂、或是呼吸中止症造成的其他類型失眠症狀。

美國媒體《BGR》指出，除了需使用助眠藥物或安眠藥等方式治療的原發性失眠外，若是因焦慮或壓力等因素造成的失眠，近期醫學界研究發現若在每晚睡前花一些時間將隔天需要做的事項寫下，一段時間後可有效減輕睡前焦慮的情形，許多受試者反映寫下代辦事項後，對隔天事務會較有把握，焦慮情況會減輕，入睡速度和睡眠品質也有相當改善。

睡前書寫通常只需要花費 1~2 分鐘，但專家建議若有需要也可延長到 10~15 分鐘，不過這種方法僅限對於非生理疾病造成的失眠狀況有效，若是有原發性或是因疼痛、呼吸中止等因素造成，還是需要透過藥物或物理治療協助。

不過若是因為壓力或焦慮等問題造成的失眠，則不妨可以試試看在睡前寫下隔天的重要事項，或許可幫助自己更快入睡。

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