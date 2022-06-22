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喝啤酒少見的益處？科學家發現腸道微生物群增加

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Daisy Chuang】

人體腸道微生物攸關一系列健康結果，葡萄牙科學家最近研究發現，無論是傳統啤酒、還是越來越受歡迎的無酒精啤酒，適度飲用淡啤酒其實可以增加腸道微生物的多樣性。

葡萄牙科學家此次的研究建立在過去之上，先前有研究指出，適度飲用啤酒或許能增加腸道細菌多樣性，因此團隊決定展開研究，對 19 名健康男性分兩組且進行雙盲、隨機測驗，每晚飯後喝 325ml 一罐含酒精或無酒精啤酒。

經過為期 4 週的測驗後，團隊也比較前後的血液與糞便樣本，透過核糖核酸測序分析他們的腸道微生物群，團隊發現，喝這麼多啤酒也沒有導致變胖或增加體脂，也不會改變心臟健康和新陳代謝的血清標誌物，反倒是兩組人的腸道微生物多樣性更高，糞便鹼性磷酸酶水準也更高，顯示腸道健康有所改善。

不過話說如此，這項研究對象終究只有 19 人，且就算結果表示每天喝一瓶啤酒或無酒精啤酒，可能對腸道健康有益，但科學家們還是強調，如果要維持健康與體態，最好的辦法是不要喝酒，畢竟喝酒弊大於利，肝臟問題、高血壓與心臟病等都是已經確定的風險，最近還發現與癌症有直接因果關係。

那麼是什麼改變他們腸道的微生物群科學家們認為，這可能是因為啤酒中的多酚和微生物等化合物，加速發酵速度的關係，這或許是選擇無酒精啤酒的另一個理由

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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