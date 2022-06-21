老年人抗病毒感染結果有差 壓力是免疫衰弱的根源

【文‧黃嬿】

免疫老化不僅與癌症有關，還與心血管疾病、肺炎風險增加、疫苗效力降低和器官系統老化有關，變老免疫力自然會降低，但老年人免疫力差距很大，究竟是什麼因素作祟，美國南加州大學最新研究發現，日常壓力是罪魁禍首。

南加州大學倫納德戴維斯老齡學學院 (Leonard Davis School of Gerontology) 科學家表示，隨著人們年齡增加，免疫系統自然會開始急劇下降，這種情況稱為免疫衰老，包括循環中太多磨損的白血球和準備好迎接新入侵者的新鮮、年輕白血球太少。但是，有些老年人免疫力很強，有些很弱，南加州大學的研究人員認為，終生壓力與免疫系統活力下降有關。

壓力以創傷事件、工作壓力、日常壓力源和歧視導致，加速免疫系統的老化，可能增加患癌症、心血管疾病和感染 COVID-19 等疾病的風險。研究人員分析全美國 5,744 名 50 歲以上成年人樣本，參與者回答一份問卷，評估受訪者的社會壓力經歷，包括壓力性生活事件、慢性壓力、日常歧視和終身歧視，並使用流式細胞術對參與者的血液樣本進行分析，流式細胞儀是實驗室技術，可計數和分類血球細胞。結果發現，壓力得分較高者的免疫特徵看起來更老，新抗病細胞比例較低，白血球磨損比例較高。即使控制教育、吸煙、飲酒、BMI 和種族或民族變音後，壓力性生活事件與較少 T 細胞的關聯仍然很強。

一些壓力來源可能無法控制，但研究人員表示可能有解決方法。T 細胞是免疫重要成員，在胸腺腺體成熟，腺體位於心臟前面和上方。隨著人們年齡增長，胸腺組織會收縮並被脂肪組織取代，減少免疫細胞產生。過去研究發現，不良飲食和低運動等生活方式因素會加速過程，這些因素都與社會壓力有關。

改善飲食和運動行為可能有助於抵消與壓力相關的免疫老化

研究中，在對不良飲食和低運動量進行統計控制後，壓力與加速免疫老化之間的聯繫並不那麼強烈，代表承受更多壓力的人往往有更差的飲食和運動習慣，這部分解釋為什麼他們的免疫老化速度更快，研究認為改善老年人的飲食和運動行為可能有助於抵消與壓力相關的免疫老化。

另一項老鼠研究也發現，處於放鬆和壓力模型中的老鼠在感染流感和 COVID-19 時有不同結果，與壓力組相比，放鬆組的老鼠表現更好，抵抗感染與擺脫病毒能力更強，反觀壓力組的小鼠病情更嚴重，免疫力較低，病毒死亡率較高。其中致病機制是來自急性壓力促使來下丘腦區域的神經元立即觸發白血球從淋巴結到血液和骨髓的大規模遷移，削弱對 COVID-19 和流感等病毒的免疫反應，使身體對抗感染的抵抗力降低，並面臨更大的併發症和死亡風險。

南加州大學另外一個研究發現是巨細胞病毒 (CMV) ，這種病毒常見、通常無症狀，但已知具有加速免疫老化的強大作用，像帶狀皰疹或唇皰疹一樣，CMV 大部分時間都處於休眠狀態，但可能會突然發作，尤其是當一個人承受高壓力時。研究人員表示，廣泛接種 CMV 疫苗可能是相對簡單且潛在有效的干預措施，可減少壓力對免疫老化的影響。研究刊登在《美國國家科學院院刊》。

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