大城市唾棄沒關係 電動滑板車溜進小城市

【文‧黃嬿】

五年前電動滑板車剛推出時，許多城市居民反對滑板車進駐，認為是交通亂源，妨礙行人空間，但微型交通模式仍蓬勃發展，台灣新興重劃區也愈來愈常見居民騎著滑板車上路。近幾個月 Bird、Lime 和 Lyft 等共享微型交通公司迅速在 15 萬人以下中小型城市擴大布局，連本田都加入戰局，旗下新創公司最近推出電動滑板車，率先進軍日本與歐洲市場。

雖然擴張時期到處冒著被管制風險，但滑板車市場仍持續擴張，如 Bird 就從去年約 250 個全球市場成長到今年 400 多個市場，反映過去 5 年城市已接受電動自行車和電動滑板車等微型交通工具，不只方便，也可緩解交通擁堵和減少交通排放。除了交通便利，六個月研究證明滑板車可增加城市支出，2021 年 Bird 估計用戶在當地企業支出超過 1 億美元，主要是投入當地食品和飲料公司，還節省 110 萬加侖汽油。

過去滑板車濫用成為大城市反對的根源，包括未成年人使用和行人衝突等問題，但美國推動微型交通解決方案的議員認為，滑板車問題是誇張了，尤其與汽車造成的傷亡相比，滑板車通常對交通系統的威脅較小，因速度非常低且輕巧。

一名支持微型交通的大學教授也認為，比起汽車及停車場擴建，滑板車造成的人行道雜亂只是小事。且這五年來，滑板車公司精進軟體與硬體，包括限制騎手駕駛區域的地理圍欄、引進新的速度限制和新的停車限制，並限制騎在人行道上，以及引入年齡限制的臉部辨識，逐步解決不同城市控訴的亂象。

本田利用摩托車安全技術研發電動滑板車

以往都是新創公司爭搶的市場，現在傳統汽車大廠也利用技術優勢搶佔一席之地。日本本田汽車子公司 Striemo 本週宣布進入電動三輪滑板車市場，開始在網路以 260,000 日圓價格接受個人預訂。Striemo 重 20 公斤，一次充電可騎 30 公里，手動操作油門和煞車，有特殊的平衡輔助機構，更穩定騎行，使用者能像滑雪利用身體重量使車輛轉彎。預計年底日本上市，2023 年歐洲上市。

原本日本規定在公共道路上騎滑板車必須持有 1 類機動自行車執照並需戴安全帽。今年 4 月修法允許電動滑板車無需駕照即可進入公共道路，為電動滑板車打開市場大門。Striemo 計劃開發新車型，配備後視鏡、轉向燈和向行人顯示速度的指示器。Striemo 創辦人以前是本田摩托車部門員工，稱利用從摩托車獲得的人體研究專業知識來研發滑板車，也是與新創公司競爭的優勢之一。

大城市也有發展空間，美國滑板車公司 Lime 在 30 多國 200 多個市場研究發現，40% 乘客使用 Lime 上下班或上學，20% 搭配大眾交通工具。歐洲共享微型行動營運商 TIER Mobility 的首席公共政策長堅信，許多歐洲城市的微型交通與大眾交通已融合，未來滑板車在城市街道可能會像公共汽車甚至小客車普遍。

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