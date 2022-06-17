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男女溫度感受不同是天性 分開生活有益進化

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Emilio Labrador CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Emilio Labrador CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

女生比男生更怕冷，這是眾所週知的事，夏天冷氣要開幾度，甚至會引發辦公室或家庭紛爭。研究發現女性較怕冷是生理機制，有些動物也有差異，科學家的有趣解釋是，男女對溫度感受不同是促進分開生活的最佳設計，給各自生活空間，較有益身心健康。

科學家發現，與男性比起來，相同體重的女性產生熱量的肌肉較少，女性皮膚和肌肉間脂肪也更多，由於皮膚離血管較遠，所以感覺更冷女性新陳代謝率也低於男性，會降低寒冷時產熱能力，因此女性在環境溫度下降時更容易感覺冷。

此外，大量存在女性體內的雌激素和黃體酮，會影響身體核心溫度和皮膚溫度。雌激素擴張四肢血管，使更多熱量散失到空氣，黃體酮會導致皮膚血管收縮，代表流向某些部位的血液會減少以保持內臟溫暖，讓女性感覺涼爽。這種荷爾蒙平衡隨著月經週期變化，荷爾蒙特性還使女性、腳和耳朵比男性低 3 度左右。隨著黃體酮升高，排卵後一週核心體溫最高，約這時女性可能對涼爽的室外溫度特別敏感。儘管手腳較涼，但女性平均核心溫度確實比男性高。

其實女性怕冷特性不只人類，以色列觀察 40 年的研究發現動物也有此特性，蝙蝠和鳥類最常見，雄性動物更喜歡在涼爽的高山休息，雌性則留在溫暖的山谷。以色列科學家表示，如男性和女性對疼痛的感覺不同，對冷熱的感受也不同，這種不同溫度偏好，反映兩性神經系統差異，這種特性導致雄性與雌性動物經常分開，找尋不同溫度環境。

許多鳥類哺乳動物研究報告也發現，雄性通常聚集在陰涼處的涼爽地區，雌性和後代則待在有陽光的溫暖環境。科學家認為，雌性哺乳動物可能天性喜歡溫暖的環境，是為了照顧後代，當剛出生幼體無法調節自身體溫，雌性動物可在溫暖環境與後代一起生活。

這種現象也可能與在許多動物甚至人類觀察到的社會學現象有關，雌性和雄性的混合環境，雌性間往往有更多身體接觸，雄性則保持更遠距離並迴避彼此。

以色列科學家認為，這種對溫度的偏好有益進化，因對蝙蝠與鳥類而言，繁殖季節外分開生活，可減少雄性爭奪雌性引發的攻擊，並減少對雌性及後代的威脅性。簡言之就是當雄性和雌性保持距離時，物種最有可能生存。人類進化推動力也一樣，男人和女人給對方足夠空間，才能讓每人享受平靜和安寧。

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