還沒感染新冠肺炎嗎？「天選之人」並非只是運氣好

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧姚惠茹】

台灣新冠疫情處於高原期，但仍有迄今從未感染新冠的人，甚至也是成功避免感染的幸運者之一，但只是因「天選之人」的好運嗎？其實這是有科學原因，當病毒無所不在時，有些人可能對感染較有抵抗力。

英國統計署 ONS 總計超過 60% 的人，至少有一次新冠病毒檢測呈陽性，實際感染人數甚至更高，雖然無症狀感染統計率因不同研究有不同數字，但大多數人認同無症狀相當普遍，雖然有些人沒有意識到自己被感染，但真的有一些人從未感染，這問題一直讓人不解。

貝爾法斯特女王大學醫學、牙科和生物醫學科學學院研究員布勞德本特（Lindsay Broadbent），針對為什麼有些人在整個新冠大流行期間，似乎對病毒有強力免疫力進行科學研究，並發表在英國學術研究網站《The Conversation》，強調可能既有科學因素，也有運氣成分。

從未接觸過病毒？

最簡單的解釋就是這些人從未與新冠病毒接觸，布勞德本特指出，例如一直在家隔離的人，像是有心臟病、肺病、重症風險明顯較高的族群，這兩年實屬不易，因為這些人持續採取預防措施，避免接觸病毒，只是即便如此，還是有許多人感染新冠肺炎。

布勞德本特表示，由於社區傳播率極高，特別是傳染性極強的 Omicron 變異株，很難有人上班、上學、社交及購物時從未接觸新冠病毒感染者，但的確有一些人儘管暴露在高風險環境下，如醫事人員或有家人感染新冠病毒者，卻仍成功躲過病毒，檢測從未呈陽性。

布勞德本特指出，從幾項研究發現，疫苗不僅減少重症風險，還能把家庭傳播率降低一半，因此疫苗肯定有助一些密切接觸者免受感染，但要注意的是，這些都是 Omicron 變異株出現前研究，針對疫苗對 Omicron 傳播影響的數據，目前了解仍有限。

從未感染的可能原因？

一種理論是，有些人之所以接觸病毒後仍避免感染，是因為這些人缺乏 SARS-CoV-2 進入人體細胞的受體，因研究人員已確定一旦感染，病毒免疫反應的差異是決定症狀嚴重程度的關鍵，快速和強大的免疫反應，有可能阻止病毒一開始大量複製。

布勞德本特表示，人類感染免疫反應主要取決於年齡和遺傳基因，當然健康的生活方式也有幫助，例如缺乏維生素 D，可能會增加某些感染風險，或睡眠不足也會對身體抗擊入侵病原體的能力有不利影響。

研究新冠重症背後原因的科學家，已在近 20% 重症病例找到一個遺傳原因，正如遺傳基因可能是疾病嚴重程度的決定性因素，基因構成可能是抵抗 SARS-CoV-2 感染的關鍵，研究 SARS-CoV-2 的不同鼻細胞感染，發現 SARS-CoV-2 無法感染其中一名捐贈者的細胞。

研究發現一些非常有意思的基因突變，包括幾個與身體感染免疫反應有關的突變，得以解釋這些人為什麼迄今未感染新冠肺炎，像一種突變是與感測病毒有關的基因，這之前證明可幫助抵抗 HIV 病毒感染。

布勞德本特指出，研究是基於少數捐贈者的細胞進行，對遺傳易感性或抗感染性僅觸及皮毛，但有曾感染其他類型冠狀病毒引起免疫交叉反應，就是免疫系統可能辨識 SARS-CoV-2 是與最近入侵病毒相似的病毒，並發動免疫攻擊。

布勞德本特強調，目前共 7 種冠狀病毒會感染人類，4 種會引起普通感冒，另外 3 種分別引起 SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、MERS（中東呼吸症候群）及新冠肺炎（COVID-19），但免疫力能持續多久是另一個問題。

若你迄今未感染新冠肺炎，若不是有天然免疫力，就是非常幸運，但無論如何，明智做法就是繼續採取預防措施，因為人類對新冠肺炎仍知之甚少。

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